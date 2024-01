Suicide Squad: Kill the Justice League nuovo gameplay trailer

Suicide Squad: Kill the Justice League, il nuovo trailer ufficiale svela il gameplay in vista del lancio del 2 febbraio

Warner Bros. Games e DC hanno svelato il trailer di lancio con il gameplay di Suicide Squad: Kill the Justice League, lo sparatutto d'azione in terza persona sviluppato da Rocksteady Studios.

Il nuovo trailer mostra Harley Quinn , Deadshot , Capitan Boomerang e King Shark in azione mentre si tuffano a capofitto nel caos che sta travolgendo Metropolis per fronteggiare le forze di Brainiac. Il video permette di dare un'occhiata alle epiche battaglie in cui i giocatori combatteranno contro Lanterna Verde , The Flash e altri nemici nell'impossibile missione di sconfiggere i più grandi supereroi DC del mondo, la Justice League.

Suicide Squad: Kill the Justice League sarà disponibile in tutto il mondo il 2 febbraio . I giocatori che preordinano la Deluxe Edition riceveranno fino a 72 ore di accesso anticipato a partire dal 30 gennaio.

Trovi il trailer ufficiale di gameplay a questo link: https://youtu.be/FNmqkwX5ViE

Suicide Squad: Kill the Justice League è un originale sparatutto d'azione in terza persona sviluppato da Rocksteady Studios, creatori dell'acclamata serie Batman: Arkham , nel quale si potrà Impersonare Harley Quinn (alias dott.ssa Harleen Quinzel), Deadshot (alias Floyd Lawton), Capitan Boomerang (alias Digger Harkness) e King Shark (alias Nanaue).

Suicide Squad: Kill the Justice League