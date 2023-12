Welcome to ParadiZe - OTK Gameplay Trailer

Scopri le chiavi per sopravvivere in Welcome to ParadiZe





Per celebrare gli OTK Game Awards dell'8 dicembre, NACON ed Eko Software hanno pubblicato un nuovo trailer di gioco Welcome to ParadiZe, per presentarne alcuni dei diversi aspetti. L'uscita di questo gioco, che unisce sopravvivenza, combattimento e creazione, il tutto in un formato multigiocatore open world, è prevista per il 29 febbraio 2024 su PlayStation5, Xbox Series X|S e PC.

Informazioni su Benvenuti in ParadiZe

Hai mai sognato di avere uno zombie in casa? Immagina le possibilità offerte da uno zombie che ti difende, costruisce le tue barricate e ti aiuta a combattere i suoi simili!

Da solo o con altri, cerca di sopravvivere all'apocalisse nel mondo aperto di ParadiZe. Combinando sopravvivenza, combattimento e creazione in un mondo aperto multiplayer, devi diventare il sopravvissuto più abile e intelligente per dominare le fazioni nemiche ed evitare di essere mangiato, soprattutto da Miss Daisy, il primo elefante zombi nella storia degli zombi.

Benvenuti all'uscita di ParadiZe il 29 febbraio 2024 su PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC.

Altre News per: welcomeparadizegameplaytrailer