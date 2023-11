Nuovo gameplay trailer di Mortal Kombat 1 svela dettagli su Omni-Man

Il personaggio della serie Invincible sarà disponibile dal 9 novembre come parte del Kombat Pack

Warner Bros. Games ha mostrato un nuovo gameplay trailer di Mortal Kombat 1 dedicato a Omni-Man, il guest fighter ispirato al protagonista del fumetto e della serie animata Invincible distribuita su Prime Video, che sarà disponibile come contenuto aggiuntivo. Questo nuovo video mostra il look caratteristico di Omni-Man, insieme alle sue formidabili mosse che uniscono forza sovrumana, velocità e abilità aeree del personaggio.

Omni-Man, noto anche come Nolan Grayson, proviene dal mondo alieno di Viltrum e ha combattuto a lungo per proteggere la sua casa adottiva, la Terra, in quanto uno dei campioni più potenti del pianeta. Ha anche allevato suo figlio, l'eroe noto come Invincibile (Mark Grayson), perché seguisse le sue orme e portasse avanti la sua eredità. Ma la vera missione del guerriero Viltrumita non è mai stata la benevolenza: era la conquista. E l'Impero di Viltrum, nella sua brama di espansione, non ha alcuna intenzione di fermarsi all'Earthrealm.

Omni-Man – che ha la voce di J. K. Simmons come nella serie animata Invincible, la cui seconda stagione arriverà il 3 novembre su Prime Video - entrerà a far parte del roster di Mortal Kombat 1 il 9 novembre in accesso anticipato per quanti hanno acquistato il Kombat Pack, che potranno scaricare il personaggio con una settimana di anticipo rispetto alla disponibilità globale del 16 novembre.

Il nuovo video include anche contenuti dedicati a Tremor, un combattente Kameo che può dare una mano durante gli scontri grazie a una gamma di mosse di supporto. Tremor sarà disponibile come parte del Kombat Pack e acquistabile singolarmente il 20 novembre.

Trovi il trailer ufficiale a questo link: https://www.youtube. com/watch?v=vHqrtC9hxRo

Il Kombat Pack di Mortal Kombat 1 include una skin per Johnny Cage con la voce e l'aspetto di Jean-Claude Van Damme, accesso anticipato di una settimana per sei nuovi personaggi giocabili - Quan Chi, Ermac, Takeda Takahashi, Peacemaker, Omni- Man e Patriota, e cinque nuovi combattenti Kameo (date di uscita di personaggi e Kameo ancora da annunciare). Il Kombat Pack è disponibile come parte della Mortal Kombat 1 Premium Edition o acquistabile separatamente a €39,99 (prezzo consigliato al pubblico).

Inoltre, il 9 novembre vedrà anche l’inizio della prossima stagione della modalità Invasion e della Lega Kombat (Stagione della Luna di Sangue), con nuove sfide, battaglie contro i boss, ricompense e altro ancora.



