GTA Online: The Chop Shop è ora disponibile

Collabora con l'illustre agente immobiliare di Liberty City e appassionato di auto Yusuf Amir nella sua nuova impresa: rubare i veicoli più desiderati di Los Santos in una serie di audaci furti in GTA Online: The Chop Shop.

L'aggiornamento di oggi include anche una nuova attività illecita, una serie di nuovi veicoli, nuove gare drift e molto altro.





Lo sfasciacarrozze

La facciata in rovina di Red's Auto Parts cela un enorme potenziale per la creazione di una sofisticata rete di furti. Insieme alle tue abilità e all'occhio esperto di Yusuf in materia di veicoli rari, il nuovo sfasciacarrozze è la copertura perfetta. È sufficientemente dimesso da non attirare i sospetti delle forze dell'ordine, ma è attrezzato con tutto ciò che serve per mettere a segno il furto dei più ambiti veicoli di tutto Southern San Andreas.

Per iniziare devi rispondere alla chiamata di Yusuf. Acquistando uno sfasciacarrozze potrai prendere parte ai piani di Yusuf e di suo cugino Jamal, disponibili sulla parete di pianificazione. Ogni piano prevede il furto di un nuovo bersaglio di alto valore e richiede un attento lavoro di pianificazione.





Una volta recuperato un veicolo, puoi mettere all'opera i ponti sollevatori dello sfasciacarrozze per venderne le parti nel tempo. Puoi anche scegliere la via del guadagno immediato: rivendi i veicoli rubati per una bella somma consegnandoli al porto per spedirli a Yusuf in un container. Cerca di non graffiare la carrozzeria e i parafanghi per strada.

Puoi scegliere tra cinque sfasciacarrozze diversi e lavorare nella periferia di Paleto Bay o preferire una posizione centrale a Strawberry. Lo sfasciacarrozze mette a disposizione anche delle migliorie opzionali, tra cui i prezzi all’ingrosso che ti garantiscono uno sconto speciale quando richiedi veicoli distrutti da Mors Mutual o riparazioni da qualsiasi officina. Migliora il tuo sfasciacarrozze dotandolo di un carro attrezzi, che ti permette di rimorchiare i veicoli bersaglio fino allo sfasciacarrozze e ottenere altri pezzi di ricambio.





Nuovi audaci furti

Rubare auto di questo calibro a Los Santos non è un'impresa semplice. L'attività coordinata da Jamal consiste nel furto di una selezione settimanale di veicoli che Yusuf ha individuato come i prossimi pezzi della propria collezione. Ogni furto comprende una perlustrazione iniziale alla ricerca di informazioni utili, missioni preliminari e nuove attività in Freemode prima di culminare in una frenetica missione finale.

Anche se riuscirai a riconoscere subito il veicolo bersaglio dall'appariscente targa personalizzata, questi furti vanno pianificati mettendo in campo una serie di tecniche e abilità, travestimenti e lavoro sotto copertura, hackeraggi e contromisure, oltre a capacità di guida e decisioni da prendere all'istante durante gli inseguimenti.

I furti di veicoli (oltre alle nuove attività diGTA Online: The Chop Shop) sono accompagnati da una serie di sfide giornaliere, ricompense nel menu di pausa e sfide dei Progressi della carriera per giocatori su PS5 e Xbox Series X|S disponibili nella sezione Carriera del menu di pausa.

Nuovi veicoli

GTA Online: The Chop Shop

introduce una serie di nuovi veicoli tra cui scegliere, come la nuova, stupefacente supercar Grotti Turismo Omaggio, o un SUV polivalente predisposto per accogliere l'attrezzatura di Imani, un'elegante decappottabile e un altro SUV, entrambi modificabili da Hao's Special Works su PS5 e Xbox Series X|S e altro ancora.

L'aggiornamento di oggi introduce anche dei nuovi contatti nel mondo dell'automobilismo che ti garantiranno la possibilità di acquistare appetibilissimiveicoli della polizia non rintracciabili.





Ottenere questi veicoli non sarà affatto semplice e dovrai superare tutti i confini della legalità durante i Furti dello sfasciacarrozze. Sopravvivi e azzera il livello di sospetto, prepara i furti e addentrati nel sottobosco criminale per accedere al prezzo speciale perVapid Stanier LE Cruiser, veicolo antisommossa della polizia e auto civetta.





Il garage del Vinewood Club

Questo aggiornamento include anche grandi notizie per gli

abbonati

a GTA+ su PS5 e Xbox Series X|S, con il Vinewood Club che propone il vastissimo garage del club: un nuovo e spazioso luogo che permette di conservare e mettere in mostra fino a 100 veicoli.

Questo eccezionale vantaggio si unisce al curatissimo autosalone del Vinewood Car Club, in cui puoi esplorare, provare su strada e acquistare una serie di veicoli. Raggiungi la posizione del nuovo garage del Vinewood Club a Pillbox Hill per scoprire il garage delVinewood Club e spostare tutti i tuoi veicoli nella loro lussuosa nuova casa o aggiungi alla tua collezione i nuovi bolidi di oggi da sfoggiare in questa meravigliosa struttura.

Gli abbonati a GTA+ possono ottenere gratuitamente anche la nuova muscle carDeclasse Impaler LX (disponibile sul podio del Vinewood Car Club o sul sito di Southern San Andreas Super Autos) gratuitamente, oltre a tanti altri vantaggi dell'abbonamento. Vai sul

sito di GTA+

per scoprire altri dettagli e iscriverti.

Nuove gare drift e ottimizzazioni

Lanciati verso le curve a gomito e sovrasterza quanto serve per ottenere l’angolazione perfetta nellegare drift! Sfrutta l’ottimizzazione drift per la nuova Fathom FR36 coupé e altri sette veicoli già disponibili.

Invece della solita gara verso il traguardo, questa modalità fornisce importantissimi punti derapata in base a una combinazione di criteri, compreso bonus per le derapate di precisione e per la posizione alla fine della gara. Inanella una serie di curve strette per effettuare un mega drift o spingiti oltre il limite per essere incoronato Dio del drift.

Fai attenzione a ostacoli e oggetti, perché anche sfiorare un lampione potrebbe costarti il moltiplicatore. Vince chi finisce la gara con più punti derapata. Le gare drift sono disponibili per tutti i membri dell'Autoraduno di LS e sono ambientate in sette luoghi classici di Los Santos, tra cui Legion Square, Vespucci Beach, Vinewood Hills, Mirror Park e altro.





Richiamo selvaggio: animali in GTA Online

Los Santos è fuori controllo: i giocatori su PlayStation 5 e Xbox Series X|S devono fare attenzione agli animali che vagano per mari, cieli e terre di Los Santos.

Nuovo fucile da battaglia disponibile

Ma non è il rumore del Furgone delle armi? Approfitta del suo arrivo e dai un'occhiata al Fucile da battaglia, la nuova arma indispensabile per chi ama il tiro eccessivamente preciso. È disponibile anche nell'armeria della tua Agenzia.





Ricompense delle sfide della community di novembre

La community di GTA Online continua ad andare oltre le nostre più rosee aspettative, e la serie di sfide della community di novembre non ha fatto eccezione. Dopo essersi scolati più di 100 milioni di lattine di Sprunk ed eCola, aver guadagnato più di 15 miliardi di GTA$ in richieste di export di Simeon e aver affrontato Rischio apocalisse accumulando 500 miliardi di GTA$, tutti i giocatori possono riscattare questi regali accedendo a GTA Online entro il 20 dicembre:

Livrea Sprunk x eCola per il Mammoth F-160 Raiju

Il completo integrale Sprunk x eCola

Le targhe Sprunk ed eCola

La livrea Motorsport Rockstar per la nuova Grotti Turismo Omaggio (supercar)

La livrea Motorsport Rockstar per la Pegassi Zentorno (supercar)

E altro

La sicurezza della nostra community è fondamentale per noi, e vogliamo che GTA Online rimanga un'esperienza fondata sul rispetto, sulla sicurezza e sul divertimento. Mentre continuiamo a migliorare GTA Online sotto vari aspetti, ci assicureremo che l'esperienza rimanga sicura per tutti i giocatori. Con questo aggiornamento inizieremo a collaudare delle funzioni di moderazione della chat vocale, a cominciare dal PC, PS5 e Xbox Series X|S, alle quali seguiranno PS4 e Xbox One. Per ulteriori informazioni, potete leggere le nostre FAQ sulla moderazione della chat vocale qui. Altri miglioramenti alla sicurezza della community arriveranno nel 2024.

L'aggiornamento di oggi apporta anche diverse migliorie all'esperienza generale di GTA Online, che puoi trovare nelle note dell’aggiornamento sul sito del Supporto di Rockstar. Altre informazioni sugli aggiornamenti futuri arriveranno nelle prossime settimane sul Newswire di Rockstar, tra cui nuovi veicoli, sorprese delle feste e tanto altro.

