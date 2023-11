Nintendo - Indie World

OUTER WILDS E SHANTAE ADVANCE: RISKY REVOLUTION TRA I PROTAGONISTI DELL’ULTIMO INDIE WORLD







Gli altri giochi in evidenza hanno incluso l’avventura mineraria in stile sandbox Core Keeper, il simulatore di vita con una trama investigativa On Your Tail e il deckbuilder roguelike Backpack Hero





In un nuovo Indie World trasmesso oggi in diretta streaming, Nintendo ha svelato un’eccitante selezione di titoli indie in arrivo su Nintendo Switch nel 2023 e oltre. La presentazione si è aperta con l’annuncio che Shantae Advance: Risky Revolution, il seguito diretto dello Shantae originale atteso da più di 20 anni, sarà disponibile su Nintendo Switch nel 2024. Nel corso della diretta è stato inoltre rivelato che Outer Wilds: Archaeologist Edition, che include la premiata avventura open world Outer Wilds e la sua espansione, Echoes of the Eye, atterrerà su Nintendo Switch il 7 dicembre.

Gli altri giochi in evidenza hanno incluso Core Keeper, un’avventura mineraria in stile sandbox in cui fino a otto giocatori possono esplorare insieme online, in arrivo su Nintendo Switch nell’estate 2024; On Your Tail, un pittoresco simulatore di vita con una trama investigativa in arrivo su Nintendo Switch nel 2024 come esclusiva temporale per console; Backpack Hero, un roguelike incentrato sulla gestione dell’inventario in cui organizzare i contenuti del proprio zaino consente di scatenare poteri incredibili, in arrivo quest’oggi su Nintendo Switch; e Moonstone Island, un simulatore di vita ambientato in un mondo open world con cento isole da esplorare e tante creature da collezionare, in arrivo su Nintendo Switch nella primavera 2024 come esclusiva temporale per console.

Il video Indie World – 14/11/2023 (Nintendo Switch) mostra la presentazione completa. Maggiori informazioni sono disponibili sul Portale Indie World.



Seguono informazioni dettagliate sui giochi presentati durante la diretta:

Shantae Advance: Risky Revolution di WayForward: Shantae, l’amata eroina metà genio, fa il suo ritorno in questo autentico seguito rétro del titolo originale del 2002, finalmente disponibile dopo un’attesa di 20 anni. Questo platform d’avventura include tutta l’azione a base di attacchi a colpi di capelli e danza del ventre che i fan di Shantae conoscono bene, oltre a capitoli multipli, una varietà di città e labirinti, la possibilità di trasformarsi in sei creature distinte, boss impegnativi e una modalità competitiva per quattro giocatori*. Una nuova meccanica di gioco permette a Shantae di spostarsi tra il primo piano e lo sfondo per esplorare e avanzare. Shantae Advance: Risky Revolution arriverà su Nintendo Switch nel 2024.

Core Keeper di Pugstorm e Fireshine Games: esplora una vasta caverna piena di creature, cimeli e risorse in questa avventura mineraria in stile sandbox in cui un massimo di otto giocatori possono unire le forze online**. Nei panni di un avventuriero alla ricerca di un misterioso manufatto, sta a te scoprire i segreti di questo mondo perduto. Che tu scelga di procedere un passo alla volta, raccogliendo risorse, coltivando e costruendo basi, o di tuffarti a capofitto nell’azione, facendo salire di livello le tue abilità, affrontando antichi boss ed esplorando paesaggi in continuo mutamento, Core Keeper ti inviterà a giocare a modo tuo alla sua uscita, nell’estate 2024.

On Your Tail di Memorable Games e Humble Games: in questo gioco di simulazione di vita con una trama investigativa, i giocatori esplorano il pittoresco villaggio di Borgo Marina nei panni di Diana, una giovane investigatrice. L’idilliaca facciata del villaggio nasconde tanti misteri. Muovendosi tra strade e negozi sarà possibile scovare indizi e ottenere delle speciali Carte Indizio, fondamentali per smascherare il ladro mascherato che terrorizza gli abitanti. Quando non sono impegnati a risolvere misteri, i giocatori potranno godersi la loro vacanza al mare andando in spiaggia, uscendo con gli amici, giocando alla sala giochi e pescando. On Your Tail arriverà su Nintendo Switch nel 2024 come esclusiva temporale per console.

Howl di Mi’pu’mi Games e astragon Entertainment: un mondo fiabesco è flagellato dall'Ululo, una terribile maledizione che si diffonde tramite il suono. Solo una profetessa sorda può trovare la cura e riportare la pace nel reame. Per avanzare in questa fiaba tattica a turni illustrata con uno stile grafico unico, dovrai affidarti tanto al tuo ingegno quanto alle tue armi. Nei combattimenti dovrai prevedere le azioni dei tuoi nemici, pianificando fino a sei mosse in anticipo e sfruttando a tuo vantaggio le ambientazioni interattive. Sconfiggi i mostri e potenzia il tuo arsenale di abilità, poi muoviti sulla mappa del mondo per scoprire percorsi nascosti e nuovi poteri. Howl arriverà oggi stesso su Nintendo Switch, accompagnato da una demo gratuita scaricabile dal Nintendo eShop.

The Star Named EOS di Silver Lining Studio e PLAYISM: calati in uno stupendo mondo disegnato a mano e immergiti in questa avventura in prima persona che esplora la fotografia e i modi in cui possiamo immortalare i fugaci momenti che plasmano le nostre vite. Impersona Dei, un giovane fotografo che ripercorre i passi della madre. Trova e raccogli oggetti collegati a tanti ricordi, e aiuta Dei a scoprire la verità sull’assenza di sua madre. The Star Named EOS arriverà su Nintendo Switch nella primavera 2024.

Backpack Hero di Jaspel e Different Tales: Backpack Hero è una nuova interpretazione del genere deckbuilder roguelike, in cui l’importante non è ciò che trasporti, ma come organizzi gli oggetti nel tuo inventario: trovando il posto giusto, ne scatenerai il vero potere. Esplora un antico dungeon, affronta i nemici in combattimenti a turni e unisci le forze con una varietà di stravaganti alleati. Scegli fra cinque diversi Backpack Hero, ognuno con poteri, meccaniche di gioco e strumenti diversi. Con i Bottini che conquisti nel dungeon puoi aiutare la tua città, Haversack Hill. Ricostruiscila, espandila e decorala, guadagnandoti la gratitudine degli abitanti e diventando un vero e proprio eroe locale. Backpack Hero sbarcherà su Nintendo Switch oggi stesso.

Blade Chimera di Team Ladybug/WSS playground e PLAYISM: in una distopica Osaka del futuro, un gruppo chiamato la Chiesa della Comunione è incaricato di proteggere la città dagli attacchi dei demoni. Uno dei suoi membri parte in missione, ma presto gli eventi prendono una piega inaspettata in questo titolo d’azione in 2D con grafica a pixel. Impugna la potente Spada della Luce Fatata, un demone che si è trasformato in un’arma letale. Oltre che per abbattere i nemici, puoi usare questa lama anche per interferire con il tempo stesso, riparando scale, ponti e piattaforme distrutte per raggiungere nuove aree. Riuscirai a padroneggiare i poteri della Spada della Luce Fatata? Blade Chimera arriverà su Nintendo Switch nella primavera 2024 come esclusiva temporale per console.

A Highland Song di inkle: guida Moira mentre corre, salta e si arrampica per avanzare in questo platform narrativo in 2.5D con elementi ritmici. Viaggia attraverso le montagne e le valli delle Highlands scozzesi, percorrendo centinaia di sentieri diversi e scoprendo scorciatoie e sorprese lungo la strada. Tieni d’occhio il tempo mentre cerchi di raggiungere il mare il prima possibile, perché pioggia, tempeste e neve ti metteranno i bastoni tra le ruote. Alcune valli celano avvincenti “corse musicali”, in cui dovrai saltare seguendo il ritmo di frenetiche musiche scozzesi per progredire rapidamente. A Highland Song arriverà su Nintendo Switch il 5 dicembre. I preordini si aprono oggi nel Nintendo eShop.

Moonstone Island di Studio Supersoft e Raw Fury: in questo simulatore di vita a base di carte, dungeon e creature esplorerai cento isole volanti generate casualmente con l’obiettivo di diventare un alchimista famoso in tutto il mondo. Il gioco include più di 60 adorabili Spiriti da collezionare attraverso combattimenti basati sulle carte. Mentre non sei in missione, potrai rilassarti fabbricando oggetti, occupandoti della tua fattoria e arredando la tua casa, e persino innamorarti. Moonstone Island arriverà su Nintendo Switch nella primavera 2024 come esclusiva temporale per console.

Death Trick: Double Blind di Misty Mountain Studio e Neon Doctrine: in questa visual novel investigativa non lineare, la star del circo itinerante di Morgan, la maga Hattie, è scomparsa. I membri di un’improbabile coppia di detective, un’altra maga e un investigatore privato che ha perso la memoria, indagano sul caso in maniera alternata, usando ciascuno la sua prospettiva e le sue informazioni. Con un numero di azioni limitato a loro disposizione, i giocatori devono decidere attentamente quali piste seguire, scovando le contraddizioni nelle prove che raccolgono. Death Trick: Double Blind arriverà su Nintendo Switch nel 2024. Una demo gratuita sarà disponibile nel Nintendo eShop a partire da oggi.

Outer Wilds: Archaeologist Edition di Mobius Digital e Annapurna Interactive: in questa avventura open world setaccerai una moltitudine di pianeti alla ricerca di indizi, strani segnali e antichi testi alieni da decifrare. Ma l’intero sistema solare è intrappolato in un loop temporale, e ogni pianeta cambia radicalmente durante ogni loop. Addentrati in una città sotterranea prima che venga inghiottita dalla sabbia, schiva terrificanti cicloni e altro ancora. Cerca le chiavi che sbloccano i segreti del sistema solare nei luoghi più bui e pericolosi, poi svela il segreto più grande di tutti nell’espansione Echoes of the Eye, inclusa nel gioco. Outer Wilds: Archaeologist Edition atterrerà su Nintendo Switch il 7 dicembre. I preordini si aprono oggi nel Nintendo eShop.

Oltre ai giochi citati sopra, la presentazione ha mostrato anche un breve montaggio dedicato ad altri titoli indie in arrivo prossimamente su Nintendo Switch:

Planet of Lana, un puzzle game cinematografico d’avventura, contornato da una saga sci-fi epica che si districa tra intere galassie e secoli, in arrivo su Nintendo Switch nella primavera 2024.

Enjoy the Diner, una misteriosa avventura narrativa con elementi punta e clicca, in arrivo oggi su Nintendo Switch.

Heavenly Bodies, un puzzle game basato sulla fisica in arrivo su Nintendo Switch a febbraio 2024, in cui i giocatori devono completare una serie di incarichi all’apparenza semplici a bordo di una stazione spaziale degli anni ‘70.

The Gecko Gods, un rilassante platform che ha come protagonista un minuscolo geco che deve esplorare una serie di misteriose isole e templi per salvare i suoi amici, in arrivo su Nintendo Switch nella primavera 2024.

Passpartout 2: The Lost Artist, un’avventura artistica in cui i giocatori esplorano l’affascinante città di Phénix mentre creano e vendono opere d’arte, in arrivo oggi su Nintendo Switch.

Urban Myth Dissolution Center, un’avventura intrisa di mistero, in cui i giocatori sono incaricati di indagare su maledizioni, case infestate e altre leggende urbane, in arrivo su Nintendo Switch nel 2024.

Braid, Anniversary Edition, una versione rimasterizzata dell’acclamato platform d’azione, con nuovi enigmi, una grafica migliorata, un comparto audio rivisitato e il commento degli sviluppatori, in arrivo su Nintendo Switch il 30 aprile 2024.

L’ultimo Indie World ha presentato una variegata selezione di giochi indipendenti in arrivo su Nintendo Switch nel 2023 e oltre. I titoli in evidenza hanno incluso Outer Wilds: Archaeologist Edition, disponibile dal 7 dicembre, Core Keeper, in arrivo nell’estate 2024, e Shantae Advance: Risky Revolution, che verrà pubblicato nel 2024. Quattro dei giochi presentati saranno acquistabili nel Nintendo eShop già da oggi: Backpack Hero, Howl, Enjoy the Diner e Passpartout 2: The Lost Artist.

