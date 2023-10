Medieval Dynasty lancia il suo più grande aggiornamento Co-op

Medieval Dynasty espande gli orizzonti con una mappa cooperativa per un massimo di 4 giocatori, una nuova modalità di creazione personaggi e funzionalità entusiasmanti

Lo sviluppatore Render Cube e l'editore Toplitz Productions sono entusiasti di annunciare l'attesissima modalità di gioco cooperativa per Medieval Dynasty, inclusa una nuovissima mappa cooperativa che verrà lanciata giusto in tempo per le festività natalizie su STEAM il 7 dicembre, mentre i giocatori console di ultima generazione e PC si uniranno all'azione nel Q1/Q2 del 2024.



La nuova mappa cooperativa di Medieval Dynasty, The Oxbow, introduce una nuova entusiasmante location che presenterà anche personaggi enigmatici, punti di riferimento accattivanti e villaggi affascinanti. Ad aprire la strada è Piastovia, il cuore e l'anima dell'Oxbow dove inizia il tuo viaggio epico.

I villaggi all'interno di The Oxbow si animano con una ritrovata vivacità, grazie all'aggiunta di postazioni da lavoro. I residenti di questo incantevole regno avranno ora l'opportunità di immergersi nella routine quotidiana. Immagina il suono ritmico delle asce nella stazione del boscaiolo, la rilassante zangola del burro e persino la vista della biancheria fluttuante nella brezza: è un vero spettacolo di vita medievale in pieno svolgimento!

Ma non è tutto, con l'aggiornamento della mappa cooperativa arriva anche la nuova funzionalità di creazione di personaggi di Medieval Dynasty che fornirà a te, giocatore, l'opportunità di creare i tuoi avatar maschili e femminili unici nel ricco mondo medievale del gioco. Caratteristiche come acconciature, peli del viso, colore degli occhi e struttura ossea sono tutte personalizzabili, trasformando la tua esperienza di gioco in un'impresa davvero personale.

Sia i giocatori cooperativi che quelli solitari di Medieval Dynasty possono partecipare a nuove missioni e incontrare gli abitanti della nuova terra. La mappa cooperativa (disponibile anche come esperienza per giocatore singolo) è l'ultimo contenuto principale come parte dell'attuale roadmap di Medieval Dynasty che mira a offrire ai giocatori più funzionalità richieste dalla community ed esperienze dinamiche e coinvolgenti.

“Medieval Dynasty è diventato un mondo vivo e pulsante per la nostra appassionata comunità di giocatori. La mappa cooperativa di Oxbow e il creatore di personaggi offrono nuove strade per la narrazione e la personalizzazione, consentendo ai giocatori di dare forma alle proprie avventure medievali”, ha affermato Matthias Wünsche, CEO di Toplitz Productions GmbH.

“Sono molto felice di poter finalmente condividere la data di uscita della modalità cooperativa con i fan di Medieval Dynasty. È stata una vera sfida, ma non potevamo deludere i giocatori che sognavano un'esperienza multiplayer nel nostro gioco. Inoltre, abbiamo ascoltato attentamente le loro aspettative riguardo alla modalità cooperativa. L'intero team fa tutti gli sforzi possibili per soddisfarle.”, afferma Damian Szymanski, CEO di Render Cube S.A.

Teaser Trailer della mappa multigiocatore: https://youtu.be/Go8YwURGrx4

Altre News per: medievaldynastylanciagrandeaggiornamento