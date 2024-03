Medieval Dynasty diventa VR

Medieval Dynasty New Settlement - Vivi le sfide e i trionfi di governare un villaggio medievale nel regno virtuale!

Lo sviluppatore indipendente Render Cube e l'editore Toplitz Productions hanno rivelato oggi una nuova esperienza VR completa per Medieval Dynasty, il loro emozionante gioco di ruolo multigenere open-world, di costruzione di città, di simulazione di vita e di sopravvivenza.Nell'ambito di un'entusiasmante collaborazione, Toplitz Productions e Render Cube sono entusiasti di annunciare che lo spin-off VR, Medieval Dynasty New Settlement pubblicato da Spectral Games è ora disponibile. Questo segna un nuovo capitolo nella saga di Medieval Dynasty, poiché l'esperienza di Spectral Games unisce le forze con Render Cube e Toplitz Productions per offrire un'avventura VR senza precedenti.Con Medieval Dynasty New Settlement i giocatori possono ottenere una prospettiva VR completamente nuova della vita contadina e immergersi in un mondo coinvolgente pieno di missioni e avventure mentre si costruiscono una vita nell'impegnativo Medioevo. Medieval Dynasty New Settlement supporta i visori Meta Quest 2, Meta Quest 3 e Meta Quest Pro e offre una prospettiva unica nel mondo di Medieval Dynasty.“Siamo felici che il team di Spectral Games abbia reso possibile lo spin-off VR "Medieval Dynasty New Settlement". Rafforza chiaramente il nostro impegno nei confronti della comunità dei giocatori e introduce un altro modo unico e coinvolgente per esplorare e godersi il bellissimo e stimolante mondo medievale del gioco.", ha commentato Matthias Wünsche, CEO di Toplitz Productions GmbH.In Medieval Dynasty i giocatori possono cacciare, sopravvivere, costruire e guidare mentre cercano di trovare il loro posto nella società medievale, in un gioco con eventi, decisioni e conseguenze unici che hanno tutti un impatto diretto sul gameplay.Con 155 oggetti da creare, 85 dei quali sono edifici e 70 oggetti tutti realizzabili attraverso le relative ricette nelle rispettive meccaniche come cucina, ceramica, ecc., i giocatori possono trasformare il loro piccolo pezzo di terra in una casa e il loro villaggio in un città fiorente con una sfera di influenza in espansione.