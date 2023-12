Nuova modalità cooperativa e nuova mappa di Medieval Dynasty disponibili

Trailer: qui .

Forgia alleanze, esplora nuove terre: immergiti in nuove avventure cooperative e per giocatore singolo a partire da oggi

Oberhaching, Germania, 8 dicembre 2023 - Lo sviluppatore Render Cube e l'editore Toplitz Productions sono entusiasti di annunciare che l'attesissima modalità di gioco cooperativa per Medieval Dynasty, inclusa una nuovissima mappa cooperativa e nuove funzionalità per i giocatori, è ora disponibile su Steam per computer.Sia i giocatori in modalità cooperativa che quelli in solitario potranno intraprendere nuove avventure e nuove missioni e incontrare gli abitanti di Piastovia, il cuore e l'anima di Oxbow, un insediamento protetto dove inizia il tuo epico viaggio. I giocatori avranno molto da imparare mentre esplorano la nuova vastissima mappa piena di personaggi enigmatici, monumenti accattivanti e villaggi affascinanti sia come giocatore singolo che con gli amici in modalità cooperativa.Lo sviluppatore Render Cube ha alzato la posta in termini di esperienza dinamica e coinvolgente di Medieval Dynasty per i giocatori. La profondità e l'autenticità del gioco sono migliorate con nuovi lavori audio e visivi che presentano insediamenti più vivaci che danno davvero la sensazione di trovarsi nel bel mezzo del periodo medievale. Un mondo che prende vita mentre i residenti svolgono le loro faccende quotidiane tagliando la legna, facendo il bucato o persino producendo il burro.Nell'aggiornamento della mappa cooperativa arriva anche la nuova funzionalità di creazione del personaggio di Medieval Dynasty: i giocatori possono creare avatar maschili o femminili con opzioni personalizzabili per acconciature, peli del viso, colore degli occhi, cicatrici facciali e struttura ossea, per un look davvero personalizzato.La nuova location di Piastovia di Medieval Dynasty offre ai giocatori un nuovo incantevole regno da scoprire mentre intraprendono nuove missioni e costruiscono, cacciano, coltivano ed estraggono utilizzando sia il commercio che l’economia per creare la loro avventura medievale."Non vedo l’ora di vedere la reazione dei giocatori all'Oxbow, sappiamo quanto sia appassionata la nostra community, quindi era importante per tutti i team coinvolti poter fornire un aggiornamento che soddisfacesse le loro aspettative per un po'." sostiene Damian Szymanski, CEO di Render Cube S.A.L'aggiornamento per i giocatori delle console di ultima generazione e altre piattaforme PC arriverà in una data ancora da annunciare, ma è previsto nel primo/secondo trimestre del 2024.Medieval Dynasty è ora disponibile digitalmente nel PlayStation Store e nel Microsoft Store su Xbox. La versione 1.0 per PC è stata pubblicata su Steam, GOG.com ed Epic Games Store nell'autunno del 2021 dopo una fase di accesso anticipato di grande successo e ad oggi ha venduto oltre 1,5 milioni di copie. Le versioni per le console della generazione attuale sono disponibili dall'ottobre 2022 e hanno assicurato una comunità molto attiva.

