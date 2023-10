Exoprimal - aggiornamento 2 nuovi contenuti e funzionalità

Oggi, Capcom sta raccogliendo una serie di nuovi contenuti Exoprimal con l'aggiornamento del titolo 2. Questo aggiornamento gratuito include un nuovo tipo di missione finale PvE, una mappa aggiuntiva, contenuti crossover di Street Fighter m6 , nuovo equipaggiamento e una funzionalità completa di record di battaglia. Oggi inizia anche la stagione 2, che introduce eventi speciali a tempo limitato e nuovi cosmetici con il Survival Pass aggiornato. L'aggiornamento del titolo 2 è ora disponibile per tutti i giocatori su Xbox Series X|S, Xbox One e Windows; con Xbox Game Pass per console, PC e Cloud; e su PlayStation5, PlayStation4 e Steam.







Street Fighter 6 Collaborazione con

Gli Exofighter ora possono colpire le strade dell'isola di Bikitoa con una varietà di Street Fighter™ cosmetici a tema . La collaborazione comprende tre set cosmetici per Deadeye (Ryu), Zephyr (Guile) e Vigilant (Chun-Li). Ogni set contiene cinque oggetti: una skin Exosuit, una decalcomania, un ciondolo, un timbro ed un'emote. I giocatori possono guadagnare il set Ryu gratuitamente nel gioco giocando partite Dino Survival, mentre i set Chun-Li e Guile possono essere acquistati come DLC a pagamento.





Nuova missione finale PvE: Fuga

L'aggiornamento 2 del titolo presenta un nuovo tipo di missione finale PvE. In queste missioni "Fuga", 10 giocatori uniscono le forze per farsi strada attraverso orde di dinosauri e raggiungere un punto di estrazione. Per ottenere la vittoria, tutti devono collaborare e raggiungere il dispositivo di fuga in sicurezza prima che il portale si chiuda.





Nuova mappa: Piattaforma oceanica

La Ocean Platform introduce una nuova arena nei wargame. Questa struttura offshore presenta punti d'appoggio stretti e altezze variabili, quindi i giocatori sono incoraggiati a prendere in considerazione Exosuit e Rig che possano adattarsi al terreno.





Nuovo equipaggiamento per l'esotuta

L'aggiornamento 2 del titolo porta anche nuovi rig nell'hangar. L'Edge Strike Rig consente ai giocatori di teletrasportarsi nel raggio di mischia e scatenare un attacco di taglio. Nel frattempo, il Drone Rig scatena un'esplosione che compromette la vista dei dinosauri e ostacola le abilità degli Exofighter ostili. Sono ora disponibili anche un paio di nuovi moduli con il modulo Anti-Orda resistente agli sciami e il modulo Magnum in grado di assorbire danni.





Documenti di battaglia

L'aggiornamento 2 del titolo introduce una funzionalità molto richiesta dalla community: i Battle Records. Questa nuova aggiunta consente ai giocatori di visualizzare i propri dati di gioco esistenti attraverso un'ampia varietà di statistiche di gioco.





Campagne EXP doppie

Per celebrare la nuova stagione, il primo evento Exoprimal Double EXP si svolgerà questo venerdì 20 ottobre 2023 a partire dalle 04:00 BST/05:00 CEST e durerà fino a martedì 24 ottobre 2023 alle 03:59 BST/04 :59:00 CEST. Durante questo periodo, i wargame garantiranno ai giocatori il doppio dell'EXP per i livelli Giocatore, Survival Pass e Tuta.





Eventi festivi

I giocatori non vedono l'ora di guadagnare skin speciali Exosuit durante le prossime vacanze giocando a Dino Survival.





· Evento di Halloween

O Ricompense: skin per exosuit Pumpkin Head per i 10 exosuit predefiniti

O Tempistica: venerdì 20 ottobre 2023 alle 04:00 BST/05:00 CEST – mercoledì 8 novembre 2023 alle 02:59 GMT/03:59 CET





· Evento festivo

O Ricompense: skin Exosuit del cappello da Babbo Natale per i 10 Exosuit predefiniti

O Tempistica: giovedì 14 dicembre 2023 alle 03:00 GMT/04:00 CET – Mercoledì 27 dicembre 2023 alle 02:59 GMT/03:59 CET





L'aggiornamento 3 del titolo Exoprimal arriverà a gennaio 2024 con la variante Beta Exosuits, un nuovo boss nemico Neo Triceratops, un crossover Monster Hunter™ e altro ancora. In futuro sono previsti anche ulteriori aggiornamenti dei titoli.

Altre News per: exoprimalaggiornamentonuovicontenutifunzionalità