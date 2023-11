Monster Hunter Invades Exoprimal - Boss Fight and More

Preparatevi all'integrazione dimensionale! Oggi, Capcom ha pubblicato un nuovo trailer di Exoprimal che mostra l'imminente collaborazione del gioco d'azione online a squadre con la Monster Hunter serie. Il crossover verrà lanciato con la stagione 3 di Exoprimal il 18 gennaio 2024 e include una nuova mostruosa missione con un combattimento contro un boss Rathalos, una raccolta di skin Monster Hunter Exosuit e altro ancora. Exoprimal è ora disponibile su Xbox Series X|S, Xbox One e Windows; con Xbox Game Pass per console, PC e Cloud; e su PlayStation5, PlayStation4 e Steam.





Nuovo trailer di Exoprimal YouTube





La collaborazione Exoprimal x Monster Hunter include una nuova feroce missione in cui Leviatano evoca un Rathalos e sciami di Velociprey per una prova di combattimento diversa da qualsiasi altra. Gli Exofighter devono unire le forze nell'Abisso Spaziotemporale e cacciare in squadra per sopravvivere contro l'iconico sputafuoco "Re dei Cieli" in una battaglia contro un boss cooperativo da 10 giocatori.





Il crossover presenta anche una varietà di set cosmetici speciali di Monster Hunter *, che includono:

Skin per armatura Rathalos (Murasame)

Skin per armatura Kirin (Skywave)

Skin armatura Nergigante (Barrage)

Skin mostro Rajang (Blocco stradale)





Oltre alla con Monster Hunter collaborazione , la stagione 3 di Exoprimal introdurrà un ulteriore incontro con un boss con l'arrivo del Neo Triceratops, quattro nuove varianti Beta Exosuit, la mappa Jungle, oltre a nuovi rig, moduli e altro ancora. Le previsioni sui dinosauri di oggi hanno anche anticipato i contenuti della Stagione 4, inclusa una modalità sfida cooperativa per 10 giocatori chiamata "Time Loop Rebellion". Nella Stagione 4 è in arrivo anche un'ulteriore modalità "Partita personalizzata", che consentirà ai giocatori di inviare inviti agli amici su tutte le piattaforme, giocare insieme la storia e godersi i giochi di guerra con le loro impostazioni preferite.





Nel frattempo, gli Exofighters possono colpire le strade dell'isola di Bikitoa con Street Fighter 6 i set cosmetici, incluse skin basate su Ryu, Chun-Li e Guile. Questo contenuto decisamente feroce è uscito con la seconda stagione di Exoprimal in ottobre 18, 2023, che ha aggiunto anche la nuova missione finale PvE Escape, la mappa Ocean Platform, nuovo equipaggiamento e altro ancora.





Exoprimal è attualmente in vendita su Xbox e Steam. Oggi inizia anche un weekend gratuito su Steam, che consentirà ai giocatori PC di provare il gioco completo per un periodo limitato.

Altre News per: monsterhunterinvadesexoprimalbossfightmore