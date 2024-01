La stagione 3 di Exoprimal evoca la collaborazione con Monster Hunter, nuovi boss, varianti di tute e altro ancora questa settimana





Preparatevi, Exofighters! Questa settimana, Capcom accoglie con favore l'arrivo di Exoprimal Stagione 3. Giovedì 18 gennaio 2024, il gioco d'azione a squadre rilascerà il suo più grande aggiornamento mai realizzato, incluso l'attesissimo Cacciatore di mostri collaborazione, nuove varianti Beta Exosuits, una battaglia contro il boss Neo Triceratops, la mappa Jungle, nuovo equipaggiamento, nuovi eventi stagionali e altro ancora.





Exoprimal x Mostro Cacciatore Collaborazione





Questa settimana, le tracce dei mostri inizieranno ad apparire nelle partite Dino Survival. Dopo aver raccolto una serie di tracce, i giocatori attiveranno uno speciale Cacciatore di mostri missione. In questo scenario, gli Exofighters affronteranno Rathalos, l'iconica viverna sputafuoco conosciuta come il "Re dei Cieli", e orde di Velociprey in uno scontro co-op contro un boss insieme a un gruppo di cacciatori di 10 giocatori.





Il crossover presenta anche speciali set cosmetici ispirati ai mostri e alle armature dei cacciatori Cacciatore di mostri. Gli Exofighter possono indossare una skin per armatura Rathalos per Murasame, una skin per armatura Kirin per Skywave, una skin per armatura Nergigante per Barrage e una skin per mostri Rajang per Roadblock. Questi set di cosmetici includono anche una varietà di Cacciatore di mostri emote, ciondoli, decalcomanie e timbri della ruota di comunicazione a tema.





Lotta contro il boss Neo Triceratopo





Rathalos non è l'unico boss in cui debutta Exoprimale Stagione 3. Anche un Neo Triceratops viene evocato nei wargames per un'altra emozionante battaglia cooperativa da 10 giocatori! Questa enorme creatura è cresciuta e mutata per acquisire una forza innaturale. Può colpire i nemici a distanza sparando aculei e ha il potere di allargare le sue corna quando carica in mischia. Gli exofighter dovranno collaborare entro un limite di respawn per sconfiggere questo temibile nuovo avversario.





Nuove esoscheletrici della variante Beta





Gli Exofighter avranno anche una collezione di nuove varianti Beta di Exosuit da equipaggiare nella stagione 3. Queste varianti Beta possiedono ciascuna armi e stili di gioco unici che le distinguono dai modelli Exosuit standard e dalle varianti Alpha.







Deadeye Beta: MG energetico – Questo modello è dotato di una mitragliatrice energetica che può continuare a sparare fuoco di soppressione senza ricaricare finché non si surriscalda.

Sbarramento Beta: Spruzzo di fuoco – Il lanciafiamme di questa variante annienta i nemici a distanza con un inferno devastante.

Roadblock Beta: Controscudo – Lo scudo di questa tuta assorbe i danni e li scatena come un potente contrattacco a distanza.

Skywave Beta: Ancora di salvezza – Gli alleati curativi consentono a questa tuta di acquisire energia che può essere utilizzata per formare barriere protettive in grado di salvaguardare la squadra dai danni.

Campagna per il Capodanno lunare – Mercoledì 31 gennaio 2024 – Lunedì 12 febbraio 2024

Gli exofighter possono suonare nel nuovo anno da sbloccando una skin per il cappello della Danza del Leone per tutti e 10 gli Exosuit originali.

Campagna del cioccolato – Martedì 13 febbraio 2024 – Giovedì 29 febbraio 2024

Gli Exofighters possono sbloccare una skin Chocolate Exosuit per tutti i 10 modelli originali per celebrare San Valentino.

Campagna XP doppi – Giovedì 18 gennaio 2024 – Lunedì 22 gennaio 2024

Ulteriori campagne XP doppi si terranno in date successive.

“Time Loop Rebellion” – Una nuova modalità sfida cooperativa per 10 giocatori

Una modalità "Partita personalizzata" che consente agli Exofighter di inviare inviti agli amici che giocano su altre piattaforme, godersi la storia insieme e scegliere le impostazioni di partita preferite

Exosuit varianti Beta aggiuntive

Una terza collaborazione Capcom

Nuovi rig, moduli e altro ancora

Sarà inoltre disponibile una gamma di nuovi rig e moduli, che forniranno ancora più personalizzazione in combattimento.Benvenuto nella giunglaThe Jungle è una nuova mappa per i wargame. Questa foresta tropicale nel profondo dell'isola di Bikitoa presenta un terreno denso. Gli exofighter sono incoraggiati a prendere in considerazione l'utilizzo di equipaggiamento adatto al combattimento ravvicinato e a medio raggio. I dati indicano che anche saltare gli ostacoli per sferrare attacchi a sorpresa contro nemici ignari è molto efficace!Nuovi eventi a tempo limitatoExoprimale L'uscita della stagione 4 è prevista per aprile 2024 e includerà:Exoprimale è in vendita a partire da oggi su Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite Steam. La Deluxe Edition è in vendita anche su Microsoft Store e Steam.