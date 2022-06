Capcom ha fornito la sua entusiasmante gamma di titoli in arrivo oggi durante il Capcom Showcase. La trasmissione digitale ha mostrato i titoli più attesi dai giocatori come Monster Hunter Rise: Sunbreak, Resident Evil Village Gold Edition e la sua espansione Winters, Exoprimal, Street Fighter 6 , Capcom Fighting Collection e Capcom Arcade 2 nd Stadium, ecc.



Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=enX2Ysw1GHE



