Lemorele TC73 Plus Recensione

Oggi vi parlo dell'Hub USB-C 6 in 1 Lemorele TC73 Plus. Per chi non conosce il marchio, Lemorele è un'azienda, fondata nel 2018, all'avanguardia che produce HUB USB C di altissimo livello a prezzi accessibili. Nata per soddisfare le esigenze degli utanti di notebook/laptop/MacBook/iPad/tablet.



Ilè un hub USB-C 6 in 1 che offre una serie di funzionalità utili per gli utenti di laptop. Il dispositivo è dotato di due porte, due porte USB 3.0, una porta USB-C passthrough e una porta SD.Le porte HDMI consentono di collegare il laptop a due monitorcontemporaneamente. Le portesono compatibili con una vasta gamma di dispositivi, tra cui dischi rigidi esterni, tastiere, mouse e stampanti. La portapassthrough consente di caricare il laptop mentre è collegato all'Hub. La porta SD è compatibile con schede SD fino a 128 GB.

Espandere le funzionalità dei laptop

Collegare due monitor 4K al proprio laptop

Chi cerca un hub USB-C economico

Chi desidera collegare un monitor 4K a 60 Hz o più

Chi desidera utilizzare il Thunderbolt 3

Ilè un device compatto e leggero, che lo rende facile da trasportare. Il dispositivo è anche relativamente economico, il che lo rende un'opzione attraente per gli utenti che cercano un modo per espandere le funzionalità del proprio laptop senza spendere troppo

Conclusioni

Il Lemorele TC73 Plus è un hub USB-C 6 in 1 che offre una serie di funzionalità utili per tutti gli utenti. Tuttavia, strizza l'occhio a chi possiede un laptop. Il dispositivo è compatto, leggero e relativamente economico. Tuttavia, la velocità massima supportata per le porte HDMI è di soli 30 Hz e non è compatibile con Thunderbolt 3. Consigliato





Voto 8/10

2 porte HDMI per la connessione di due monitor 4K

2 porte USB 3.0 per la connessione di molti dispositivi

1 porta USB-C passthrough per la ricarica dei laptop

1 porta SD compatibile con schede SD fino a 128 GB

Design compatto e leggero

Prezzo economico

Velocità massima per le porte HDMI è di 30 Hz

Non è compatibile con Thunderbolt 3

Info:

