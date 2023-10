SWORD ART ONLINE LAST RECOLLECTION È DISPONIBILE DA OGGI

Bandai Namco Europe ha lanciato oggi un nuovo gioco nell’universo di Sword Art Online:SWORD ART ONLINE Last Recollection per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC su STEAM.

Per il trailer di lancio:

Questo nuovo capitolo è basato su un nuovo arco della guerra dell’Underworld, creato appositamente per questo gioco.SWORD ART ONLINE Last Recollection segue Kirito e i suoi amici in un modo virtuale sull’orlo della distruzione. Il cuore eroico di Kirito ha il potere di riunire chiunque attorno a lui per combattere per quello che è giusto. Solo uniti potranno, infatti, sconfiggere la sovrana del Dark Territory, la Dea dell’Oscurità Vecta.

SWORD ART ONLINE Last Recollection permette ai giocatori di vivere emozionanti battaglie, combattendo nei panni dei personaggi preferiti e alternando i membri del party con la pressione di un solo tasto. Il sistema di combattimento si focalizza sulla cooperazione del party, indicando ai vari membri di attaccare, difendere, curare o mettere in campo altre strategie per poter vincere gli scontri.





