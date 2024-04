Ritual of bonds Vol.2 disponibile per SWORD ART ONLINE LAST RECOLLECTION

Ritual of bonds Vol.2, il nuovo e finale DLC perSWORD ART ONLINE LAST RECOLLECTION, è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

Kirito e amici dovranno investigare un dungeon che è comparso improvvisamente sotto la città di Obsidia Castle. Lì, dovranno fronteggiare una prova che può essere solamente superata in coppia. Kirito e un partner fidato dovranno provare la solidità del loro legame.

Questo DLC aggiunge diversi personaggi amati dai fan: Alice, Eugeo, Leafa, Yuuki, Rain, Seven, Kureha, Zeliska e Medina. I giocatori possono scegliere uno di questi e scoprire i relativi scenari, esplorando così i legami tra Kirito e i suoi compagni.

Per il trailer:

Ritual of bonds Vol.2 sono disponibili per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.