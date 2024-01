DLC Ritual of Bonds Vol.1 di SWORD ART ONLINE LAST RECOLLECTION

I giocatori di SWORD ART ONLINE LAST RECOLLECTION possono scoprire ora il quinto DLC del gioco, Ritual of bonds Vol.1 , che si concentra sulla possibilità di esplorare la relazione tra Kirito e i suoi compagni.

Kirito e amici sono inviati a investigare un dungeon che improvvisamente è comparso sotto la città di Obsidia Castle. Lì dovranno fronteggiare una nuova prova che può essere superata solamente a coppie.

Kirito e il partner che i giocatori sceglieranno dovranno provare il loro legame.

Questo nuovo DLC porterà un nuovo dungeon da esplorare, nuovi costumi e scenari unici.

Il Vol.2 di questo DLC aggiungerà altri scenari che includono i loro personaggi preferiti.

SWORD ART ONLINE ULTIMA RACCOLTA

e Ritual of bonds Vol.1 sono disponibili per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.