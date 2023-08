I personaggi che ti aiuteranno in SWORD ART ONLINE Last Recollection

Nel nuovo trailer di for SWORD ART ONLINE Last Recollection puoi scoprire i personaggi giocabili che incontrerai e che potrai usare durante la tua avventura nell’Underworld.

Dopo aver accettato la missione di proteggere l’Underworld da Vecta, la Dea dell’Oscurità, Kirito avrà bisogno di tutto l’aiuto possibile.

Potrai riconoscere molti alleati delle passate avventure nei giochi di Sword Art Online e anche volti familiari dell’anime e dei film, inclusi eroi e abitanti del Dark Territory, che appaiono per la prima volta in un videogioco.

Ognuno di essi ha la propria personalità e tutti sono pronti a salvare il loro mondo.

SWORD ART ONLINE Last Recollection avrà una versione demo in arrivo a fine settembre per tutte le piattaforme per cui il gioco sarà disponibile!

Per il trailer:

https://youtu.be/lvIJPdtR3NU

SWORD ART ONLINE Last Recollection uscirà il 6 ottobre 2023 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

