Offerte esclusive Prime Day ECOVACS : Scopri le nuove ammiraglie DEEBOT X2 OMNI e T20 OMNI!

ECOVACS presenta con entusiasmo le sue offerte esclusive del Prime Day, mettendo in risalto due gemme di innovazione per la pulizia domestica: DEEBOT X2 OMNI e DEEBOT T20 OMNI.

DEEBOT X2 OMNI: Massima Potenza e Intelligenza a 360°

La nuova ammiraglia Premium, DEEBOT X2 OMNI, si distingue per una potenza di aspirazione eccezionale di 8000 pa. Con un design compatto e una forma angolare, questo dispositivo intelligente si infiltra agevolmente anche nei punti più difficili, garantendo una pulizia impeccabile. La stazione All-in-One OMNI accompagna il DEEBOT X2, rendendo la pulizia un processo completamente automatico. Dotato di un sistema di sollevamento automatico dei panni e della rivoluzionaria tecnologia 3D map, DEEBOT X2 OMNI riconosce la disposizione dei mobili per una pulizia efficiente e senza interruzioni.

DEEBOT T20 OMNI: Tecnologia di Lavaggio ad Acqua Calda e Funzione di Sollevamento Automatico

Il DEEBOT T20 OMNI, l'ultimo bestseller del Prime Day, rappresenta l'apice della Serie T di DEEBOT. Con la tecnologia di lavaggio ad acqua calda, questo robot aspirapolvere e lavapavimenti all-in-one offre prestazioni di pulizia superiori. La funzione di sollevamento automatico dei panni non solo pulisce i pavimenti duri e i tappeti in un'unica soluzione, ma libera automaticamente i panni dalla sporcizia e dai detriti con l'acqua calda. Ideale per eliminare ogni tipo di sporco, incluso il pelo degli animali domestici, il DEEBOT T20 OMNI è il compagno perfetto per una pulizia completa ed efficiente.

Offerte Esclusive su Altri Prodotti ECOVACS durante il Prime Day

Durante il Prime Day, ECOVACS offre prezzi speciali su altri prodotti di punta. Il WINBOT W1 PRO, il re indiscusso dei robot per la pulizia delle finestre, e il GOAT G1, il rasaerba robotico intelligente con navigazione precisa e avanzato sistema di evitamento degli ostacoli, sono disponibili a condizioni vantaggiose. Inoltre, il DEEBOT X1 OMNI e DEEBOT X1e OMNI, con una potenza di aspirazione di 5000 Pa e piastre pulenti rotanti, saranno offerti a prezzi scontati. Il DEEBOT N10 PLUS offre un sistema di aspirazione e pulizia senza pari per una pulizia completa senza compromessi.

*Sconto DEEBOT X1 OMNI valido dal 1° al 9 ottobre.*

