Ecovacs DEEBOT T20 OMNI: Il Robot Aspirapolvere Lavapavimenti e Sollevamento Automatico Moci

Dalla loro commercializzazione, circa dieci anni fa, i robot aspirapolvere hanno continuato a migliorare sempre di più le loro prestazioni. Ecovacs, brand tra i punti di riferimento del settore, ha lanciato il suo nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti autonomo, che ha delle nuove interessanti funzioni: il DEEBOT T20 OMNI.

Capace di aspirare la polvere e di lavare il pavimento, DEEBOT T20 OMNI (che puoi acquistare qui su Amazon) è un robot aspirapolvere che sa anche come rimanere pulito. È infatti il primo nel suo genere a pulire i suoi mop con acqua calda per combattere meglio i cattivi odori, le macchie ostinate e soprattutto i batteri.

Presentazione Ecovacs DEEBOT T20 OMNI

I robot aspirapolvere lavapavimenti hanno il doppio vantaggio di aspirare e lavare i pavimenti (a volte contemporaneamente) da un unico dispositivo. Una combinazione vincente per chi desidera ridurre il più possibile il proprio tempo in faccende domestiche, ma che può presentare anche qualche inconveniente.

Per quanto pratici, i modelli all-in-one con stazione di lavaggio sono fonte di germi quando i mop non vengono puliti dopo ogni utilizzo. I cattivi odori infatti possono essere rilasciati anche quando le fibre si sporcano.

Per rimediare a questo, Ecovacs ha sviluppato il DEEBOT T20 OMNI, un modello in grado di autopulire i suoi mop con acqua calda e asciugarli con aria calda. Completo di tutto, questo dispositivo top di gamma permette anche di lavare pavimenti e aspirare tappeti in un unico passaggio, grazie alla funzione di sollevamento automatico dei moci. Una funzione non nuova sui robot aspirapolvere, ma comunque pratica, anche se vi consigliamo di riservarla ai tappeti a pelo corto.

Supponendo che un robot aspirapolvere debba essere carino, l'Ecovacs DEEBOT T20 OMNI appare anche piuttosto riuscito con il suo colore bianco nella parte inferiore associato a un coperchio superiore grigio che è meno sensibile alla polvere e alle impronte.

Il design è classico per un robot aspirapolvere di fascia alta con il sensore TrueDetect 3D nella parte frontale accompagnato da una “torretta” dove si trova il telemetro laser TrueMapping. La parte inferiore ospita altri sensori (compresi i dispositivi anticaduta) per garantire una navigazione fluida e precisa anche in ambienti congestionati. L'aspirapolvere può così evitare ostacoli specifici e cavi che potrebbero intralciare il percorso.

Per la pulizia è presente una grande spazzola in gomma per togliere polvere e altre briciole, aiutata da due spazzole laterali. L'Ecovacs T20 Omni essendo un robot aspirapolvere lavapavimenti, dispone anche di due mop posizionati nella parte posteriore. Altra novità di rilievo, questi ultimi ora possono sollevarsi automaticamente, al passaggio ad esempio su un tappeto.

Per un comfort quotidiano ancora maggiore, il DEEBOT T20 OMNI è dotato di una stazione all-in-one alquanto imponente (60x45x40 cm). Questa stazione è dotata di un sistema automatico di aspirazione polveri (sacco da sostituire ogni mese circa) e del meccanismo automatico di carico/svuotamento dell'acqua (contenitori da 3 litri cadauno) per il passaggio dei mop. È presente un pulsante sulla parte anteriore per avviare automaticamente una sessione di pulizia o scaricare l'acqua dal serbatoio di pulizia (premere per 5 secondi).

L'acqua utilizzata per pulire i mop viene riscaldata fino a 55°C

Ciò presenta molti vantaggi: Il primo è quello di limitare la proliferazione di microbi all'interno dei mop. I microrganismi sensibili al calore raccolti dai mop saranno meno in grado di moltiplicarsi. Questa limitazione dei batteri permette anche di porre fine ai cattivi odori emessi dal tessuto.

L'altro punto di forza di questo lavaggio ad acqua calda è l'eliminazione dello sporco ostinato rimasto nelle fibre dei mop. L'utente rimane quindi con un aspirapolvere pulito, che non sporca i pavimenti invece di pulirli.

Infine, per evitare la muffa legata all'umidità da questa autopulizia, la stazione DEEBOT T20 OMNI asciuga automaticamente i mop con aria calda una volta che sono stati puliti.

Come robot aspirapolvere di fascia alta, la missione del DEEBOT T20 OMNI è salvarci da lunghe sessioni di pulizia. Un compito che riesce a mani basse grazie ad asset scelti come la potente aspirazione, l'ampia autonomia e una base di ricarica con un capiente contenitore.

A riprova della sua eccellenza, questo robot aspirapolvere 2 in 1 è in grado, in una sola passata, di aspirare la polvere e pulire le macchie sul pavimento. Non ci ritroveremo quindi con un robot costretto a fare più volte lo stesso percorso per lavare il pavimento.

Come detto, per svolgere il suo compito, incorpora due spazzole laterali, una spazzola centrale cilindrica in gomma (che limita l'aggrovigliamento dei peli) e due mop rotanti per illavaggio. Ha anche una forza di aspirazione di 6.000 Pa – ben al di sopra della media – che gli consente di recuperare al massimo piccoli detriti, soprattutto tra le doghe del parquet o negli angoli delle stanze.

Una volta terminata la pulizia, il DEEBOT T20 OMNI torna silenziosamente alla sua base per svuotare il contenitore della polvere, ricaricare la batteria e lavare ed asciugare i mop. Questa totale autonomia permette all'utente di non preoccuparsi più della pulizia dei pavimenti se non per svuotare e riempire i serbatoi dell'acqua qualche volta a settimana. Tanto più che il contenitore della polvere integrato nella base deve essere svuotato solo una volta al mese, se la pulizia viene effettuata regolarmente.

Un aspirapolvere che si adatta a tutte le situazioni

Un buon robot aspirapolvere si distingue dai suoi simili per la sua capacità di muoversi facilmente all'interno di una casa. Sotto questo aspetto il DEEBOT T20 OMNI ha una solida base caon le sue tecnologie TrueDetect 3D 3.0 e TrueMapping 2.0 che gli consentono di mappare in modo accurato le stanze, anche su più piani, per rilevare tutti gli ostacoli. Anche gli oggetti più piccoli come giocattoli o cavi vengono evitati.

Le superfici sensibili (moquette) non sono a rischio con DEEBOT T20 OMNI, infatti non è solo in grado di sollevare i mop, ma è capace anche di adattare la sua potenza di aspirazione in base alla durezza del pavimento.

Progettato per semplificare la vita quotidiana

Se il robot può anche funzionare senza smartphone, utilizzare l'applicazione Ecovacs home è comunque fondamentale per sfruttare tutte le possibilità offerte dal DEEBOT T20 OMNI.

Una volta installato si è comunque obbligati a configurare il robot e collegarlo alla sua rete WiFi (successivamente è possibile interagire in 4G/5G, pratico nel caso ci si dimentichi di avviarlo e poter trovare comunque casa pulita al ritorno). L'operazione è semplice e richiede meno di cinque minuti, il tempo per seguire i diversi passaggi.

Fatto ciò non resta che avviare la prima sessione che serve a mappare il nuovo ambiente. Il robot utilizzerà quindi i suoi sensori per scansionare lo spazio e modellarlo in modo da creare poi una mappa precisa della tipologia delle stanze e dei mobili/oggetti presenti. La durata dell'operazione dipende dalla superficie da ricoprire, ma non dovrebbe durare più di dieci minuti (si consiglia di alzare le sedie e liberare il passaggio per facilitare l'operazione).

L'applicazione iOS/Android rimane comunque il modo più efficace per controllare il robot. Comune all'intera gamma Ecovacs, presenta delle impostazioni aggiuntive specifiche per il T20 Omni. Grazie ai suoi cuscinetti di sollevamento, ora è possibile scegliere tra aspirazione, lavaggio o entrambi contemporaneamente.

Una volta installata l'APP, il robot sarà completamente funzionante. Saremo liberi di nominare le stanze per facilitare la localizzazione sulla mappa o le interazioni con l'assistente vocale integrato.

Il DEEBOT T20 OMNI incorpora anche un assistente vocale interno: YIKO. Potenziato con intelligenza artificiale, questo compagno consente all'utente di controllare il proprio aspirapolvere utilizzando i comandi vocali. Con un semplice "OK YIKO", si può ordinare al DEEBOT T20 OMNI di iniziare a pulire o concentrarsi su una particolare stanza dicendo per esempio "AVVIA L'ASPIRAZIONE IN CUCINA".

Una risorsa per aspirare le briciole sotto il tavolo dopo ogni pasto, ad esempio, senza bisogno di lavare. Ancora meglio, l'attività può essere automatizzata tramite un programma. Per fare ciò, bisogna prima però creare uno scenario tramite l'applicazione che ci permetterà di scegliere le stanze o l'area da pulire (ad esempio attorno al tavolo da pranzo).

Per fare ciò, è necessario posizionare preventivamente gli arredi sulla mappa 3D che serviranno poi come punti di riferimento per definire un'area da pulire. Infine, resta da scegliere la frequenza, l'ora di inizio e la modalità di pulizia desiderata. Ultimo passaggio, creare un "programma di pulizia".

State tranquilli, in pratica l'operazione è più semplice di quanto sembri. Bisogna tuttavia riconoscere che l'applicazione EcovacsHome non è sempre la più intuitiva. Alcuni comandi sono un po' nascosti e richiedono un po' di pratica per afferrarne la logica. Ma una volta assimilati, è una formalità.

La nostra opinione su Ecovacs Deebot T20 Omni: il robot aspirapolvere all-in-one perfetto?

Sembra che la perfezione non sia di questo mondo. Tuttavia, dopo quasi un mese di utilizzo quotidiano, dobbiamo ammettere che l'Ecovacs T20 Omni è il miglior robot aspirapolvere che abbiamo avuto fino ad oggi. Efficace, aiuta a mantenere la casa pulita ogni giorno.

La possibilità di destreggiarsi tra l'aspirazione associata o meno al lavaggio senza alcun intervento da parte dell'utente è un vero plus nella vita di tutti i giorni grazie ai mop sollevabili. Un vantaggio anche per i tappeti che possono così rimanere al loro posto durante l'aspirazione, senza entrare in contatto con i panni lavapavimenti. Ecovacs offre quindi una gradita flessibilità ed elimina così la necessità di tenere un secondo aspirapolvere oltre al robot lavapavimenti, come avveniva fino ad ora.

Per quanto riguarda l'erogazione di acqua calda, associata ai 180 giri al minuto dei mop, è un plus per rimuovere le macchie secche (caffè o pomodoro ad esempio). Probabilmente non al punto da giustificare la sostituzione di un DEEBOT X1OMNI, ad esempio, ma è sicuramente un ulteriore vantaggio che può fare la differenza nella scelta di un nuovo robot aspirapolvere lavapavimenti.

Il robot Ecovacs DEEBOT T20 Omni è attualmente disponibile qui su Amazon al prezzo di 999 Euro.

