Scopri le Innovazioni di ECOVACS Robotics: DEEBOT X2 OMNI, WINBOT W2 e AIRBOT Z2

ECOVACS Robotics, leader mondiale nella produzione di robotica, ha sorpreso il mondo con le sue ultime creazioni presentate durante il recente lancio globale. Il CEO David Qian ha condiviso la visione di ECOVACS di "Robotica per Tutti" durante l'evento in diretta il 17 agosto, in cui ha svelato una vasta gamma di robot aspirapolvere e lavapavimenti di ultima generazione.

Uno dei momenti salienti di questa piattaforma di lancio è rappresentato dal DEEBOT X2 OMNI, il nuovo modello di punta di ECOVACS. Questo robot, caratterizzato da un design innovativo, presenta una forma angolare che gli consente di raggiungere anche le zone più difficili. Grazie alla sua forma quadrata, la spazzola a rullo anteriore è stata ingrandita e i panni di pulizia sono stati avvicinati agli angoli, portando a una riduzione del 45% dello spazio libero rispetto al modello precedente. La stazione OMNI collegata offre un'esperienza di pulizia completamente automatica, con funzioni di lavaggio e asciugatura dei panni. La potente aspirazione da 8.000 pa del DEEBOT X2 OMNI lo rende fino al 60% più efficiente del suo predecessore, mantenendo comunque un basso livello di rumore.

L'annuncio dell'ammiraglia premium della Serie X, il DEEBOT X2 OMNI, avverrà in anteprima al mercato europeo durante l'IFA a Berlino dall'1 al 5 settembre.

Inoltre, ECOVACS ha affrontato le sfide dei robot lavavetri attualmente disponibili sul mercato presentando il WINBOT W2. Questo robot è stato progettato per superare i problemi di utilizzo, risultati variabili e preoccupazioni sulla sicurezza. La stazione multifunzionale innovativa del WINBOT W2 ospita una batteria agli ioni di litio ad alta capacità che consente fino a 80 minuti di pulizia. Il sistema di controllo e la ventosa migliorata garantiscono una maggiore sicurezza e stabilità durante l'uso.

Nel settore della purificazione dell'aria, l'AIRBOT Z2 si distingue per la sua mobilità e tecnologia avanzata. Con una velocità di movimento simile a quella di una persona, l'AIRBOT Z2 utilizza la tecnologia AIVI 3D per evitare ostacoli e pulire l'aria in movimento. Dotato di un sistema di ringiovanimento a 5 fasi, offre una gestione completa dell'aria per migliorare la qualità dell'ambiente domestico.

La missione di ECOVACS, "Robotica per Tutti", è stata ulteriormente sottolineata durante una conferenza a Suzhou. L'azienda si impegna a promuovere uno sviluppo sostenibile dell'industria della robotica e continuerà a offrire soluzioni innovative per semplificare la vita quotidiana attraverso la robotica.

In conclusione, ECOVACS Robotics continua a sorprendere con le sue nuove innovazioni, dal DEEBOT X2 OMNI al WINBOT W2 e all'AIRBOT Z2, dimostrando il suo impegno per la "Robotica per Tutti" e per un futuro sempre più smart e sostenibile. Per maggiori informazioni sugli innovativi aiutanti domestici, visitate il sito ecovacs.com

