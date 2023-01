DEEBOT X1e Omni : L'ultimo robot aspirapolvere e lavapavimenti di ECOVACS

L'ultimo robot aspirapolvere e lavapavimenti di ECOVACS, il DEEBOT X1e OMNI, ha mostrato ottime prestazioni durante il nostro test. Ha rimosso quasi il 100% di sporco e polvere sia in fase di aspirazione e lavaggio e ha gestito con facilità l'aspirazione di capelli e peli di animali domestici. Inoltre, ha superato con competenza i test di prevenzione degli ostacoli e ha ripulito completamente la nostra casa in meno di un'ora. La cosa più impressionante è la stazione OMNI, che può svuotare, lavare, riempire e asciugare con aria calda i panni di pulizia.





Specifiche Ecovacs Deebot X1e Omni

Partiamo dai dati tecnici:



Tipo: robot aspirapolvere con dock di svuotamento automatico

Dimensioni (robot): 362 x 362 x 103 mm

Peso: 18,7 kg (dock + robot)

Consumo energetico in standby della docking station: circa 1-2 watt

Livello di rumorosità (dB): =66 (vuoto) / =68 (aspirapolvere e panno)

Potenza di aspirazione: 5000 Pa

Durata: 140 min

Tempo di ricarica: 6,5 ore

Potenza nominale (robot): 45 W

Tensione nominale (Robot): 14,8 V

Tipo di navigazione: TrueMapping 2.0

Modalità di pulizia: Auto, Zona, Personalizzata

Rilevamento tappeto: sì (aumento automatico della potenza di aspirazione)

Contenitore polvere: 400 ml

Serbatoi acqua di scarico e acqua di pulizia: 4000 ml ciascuno

Mappatura tramite app: sì (fino a 3 mappe)

Messaggi vocali: sì

Pianificazione: sì

Continuare la pulizia: sì

Stazione di aspirazione: sì

Stazione di pulizia: sì

Asciugatura Mop, sì, aria calda

Tecnica di pulizia: rotazione, 2 tamponi di pulizia

Specificare la quantità di acqua per pezzo durante la pulizia: sì

Colori: Bianco

Nella confezione troveremo:

Robot, base di ricarica, cavo di alimentazione, spazzole rotanti, spazzole laterali, rullo principale (nel robot), strumento di pulizia e due serbatoi dell'acqua (nel dock), due sacchetti per la polvere. La confezione con il robot aspirapolvere e la docking station pesa circa 25 kg, che è molto.



Assemblare il DEEBOT X1e OMNI è semplice e veloce e il tutto si limita all'inserimento delle spazzole e alla rimozione dei blocchi usati per il trasporto dal robot aspirapolvere e dalla stazione e, naturalmente, installare l'app. (In questo articolo, in cui abbiamo testato il fratello maggiore DEEBOT X1 OMNI, trovate più info sull'app e su come installarla).

Aspetto del DEEBOT X1e Omni

Il design del DEEBOT X1e OMNI è stato progettato dal prestigioso designer danese Jacob Jensen. La postazione ha un aspetto elegante anche se la stazione è sorprendentemente grande e non è facile da nascondere nel soggiorno. Non c'è da stupirsi, perché la dock station contiene il dispositivo di aspirazione e lo spazio per il sacco di raccolta dello sporco, oltre a due serbatoi d'acqua da 4 litri per la funzione di pulizia.

. Tutto sembra molto solido e le parti rimovibili, come il serbatoio dell'acqua, il serbatoio dello sporco, ecc., sono di costruzione robusta e funzionano perfettamente durante l'uso e senza incastrarsi da nessuna parte.

Il primo "difetto" che abbiamo riscontrato è che non si può "solo" passare l'aspirapolvere con le spazzole dei mop attaccate. Se volete solo passare l'aspirapolvere, bisogna rimuoverle, questa operazione richiede fortunatamente solo 10 secondi.

Cosa può fare effettivamente fare DEEBOT X1e OMNI?

Il robot aspira o aspira e lava. Se non sono collegate le due spazzole rotanti, lo riconosce ed entra in modalità aspirazione.

Il DEEBOT X1e OMNI può andare autonomamente alla stazione durante l'aspirazione, aspirare il contenitore della polvere e continuare a pulire.

può andare autonomamente alla stazione durante l'aspirazione, aspirare il contenitore della polvere e continuare a pulire. Ci sono due impostazioni per svuotare il contenitore della polvere, una a tempo e una che dovrebbe funzionare in modo "intelligente" stimando apparentemente la quantità di sporco che è stata aspirata.

Ha una telecamera installata sulla parte anteriore dell'aspirapolvere a cui possiamo collegarci dal vivo col cellulare (quindi possiamo vedere cosa vede l'aspirapolvere).

La telecamera sulla parte anteriore controlla funzioni come la "rimozione strategica di particelle di grandi dimensioni". La telecamera riconosce così le particelle più grandi che altrimenti verrebbero respinte dalle spazzole laterali e le raccoglie in modo mirato senza che esse vengano spazzate via dalla spazzola laterale.

L'aspirapolvere è dotato di rilevamento del tappeto e aumenta automaticamente la potenza di aspirazione quando si trova sul tappeto.

C'è un serbatoio per l'acqua di scarico e un serbatoio per l'acqua pulita per la pulizia nella stazione. Ciò garantisce che i mop siano sempre puliti in modalità lavaggio . Durante la pulizia il robot può recarsi più volte alla stazione e pulirle.

. Durante la pulizia il robot può recarsi più volte alla stazione e pulirle. Dopo la pulizia, i mop vengono asciugati nella stazione ad aria calda, molto silenziosa. L'opzione aria calda può anche essere disabilitata.

Dall' App possiamo specificare per ogni stanza la potenza di aspirazione da utilizzare e la quantità di acqua da utilizzare per la pulizia.

. Ci sono anche diversi sensori per eseguire la scansione dell'ambiente e creare una planimetria 3D dello spazio abitativo.

La pattumiera - piccola ma maneggevole

Quando abbiamo assemblato il robot aspirapolvere, abbiamo subito notato il contenitore della polvere, che è piccolo, ma il DEEBOT X1e OMNI lo svuota automaticamente quando è pieno.



Se bisogna svuotare manualmente il contenitore della polvere (lo abbiamo fatto solo poche volte per il test), è relativamente facile. Un lungo lembo può essere aperto rimuovendo una linguetta. Ciò consente di svuotare facilmente il contenitore senza sporcarsi. La maneggevolezza è quindi molto buona.



All'inizio non si capivano bene le impostazioni di aspirazione automatica per svuotare il contenitore della polvere. Ma in parte era dovuto al fatto che non avevamo letto attentamente i piccoli suggerimenti dell'app. Quindi lo spieghiamo di seguito:





AUTO - Dopo un'accurata pulizia, DEBOOT torna alla base e verrà svuotato. Questa opzione va bene per case più piccole o poco sporche.

- Dopo un'accurata pulizia, torna alla base e verrà svuotato. Questa opzione va bene per case più piccole o poco sporche. INTELLIGENTE – Il DEEBOT torna sempre alla postazione e si svuota dopo un intervallo di tempo preimpostato (10, 15 o 25 minuti). Questa modalità è utile per appartamenti più grandi o sporchi dove non è possibile una pulizia accurata senza l'intasamento del contenitore dello sporco.

Con lo svuotamento automatico impostato a 10 minuti, il DEEBOT X1e OMNI non si intasa mai anche quando ci sono punti particolarmente sporchi o se in casa ci sono animali domestici, visto che si svuota molto spesso.

Pulizia profonda con funzione di lavaggio

Abbiamo avuto da testare un certo numero di robot aspirapolvere che si limitano solamente a trascinare un panno umido dietro di loro. La maggior parte dei proprietari di robot aspirapolvere più recenti ha familiarità con questa tecnologia: l'acqua scorre lentamente da un serbatoio dell'acqua sul panno e il robot lo tira dietro (a volte vibrando) durante la pulizia. Potete immaginare che anche la più piccola irregolarità del pavimento faccia in modo che le aree non vengano pulite poiché il panno non tocca il pavimento.



Il DEEBOT X1e OMNI funziona in modo diverso perché ha due spazzole rotonde rimovibili, ciascuna delle quali può essere dotata di un panno in microfibra per la pulizia. Durante la pulizia, questi mop ruotano garantendo una pulizia più profonda di un semplice straccio che scivola sul pavimento.



Il risultato ottenuto dal DEEBOT X1e OMNI durante la pulizia è stato molto impressionante durante il primo test. Anche quando è rimasta qualche macchia di sporco sulle piastrelle in un punto, è bastato farlo ripassare selezionando l'area dall'APP e lo sporco è stato rimosso.

Pulizia automatica dei mop

Anche la funzione di pulizia dei panni dei moci è comoda. Quando il DEEBOT X1e OMNI ritorna nella stazione, ciò avviene automaticamente. Quando ha finito il ciclo di pulizia, inizia anche ad asciugarli con aria calda per evitare cattivi odori.

Raccomandato per proprietari di animali domestici

L'DEEBOT X1e OMNI gioca in un campionato completamente diverso da tutti gli altri robot aspirapolvere testati finora. Dopo qualche giorno di non pulizia dove la casa non veniva aspirata e c'erano grovigli di peli di cane sotto il divano, siamo rimasti estremamente sorpresi da come li ha rimossi senza intasarsi una sola volta.



A nostro parere quindi, il DEEBOT X1e OMNI è il migliore raccomandato per i proprietari di cani e gatti che altrimenti dovrebbero lottare con robot aspirapolvere intasati.



C'è un'altra cosa in cui il DEEBOT X1e OMNI è quasi imbattibile: aggirare e superare gli ostacoli. Lo abbiamo lasciato vagare deliberatamente per lo studio in ci sono molti cavi in giro. Dove gli altri robot aspirapolvere non sono riusciti a passare bloccandosi ogni volta, DEEBOT X1e OMNI, non si è mai fermato. Per pulire quest'area ha chiaramente faticato di più, è stato lì per minuti e non ha mai catturato o risucchiato un cavo. È stato impegnato per un po', ma ha finito tutto il lavoro senza intoppi.



DEEBOT X1e OMNI ha aggirato senza difficoltà gli ostacoli lasciati in giro, riconoscendo correttamente le gamba del tavolo, i mobili, le scarpe e i giocattoli lasciati in giro.



Un altro punto importante che ci ha subito colpiti del dispositivo è il basso livello di rumorosità con cui funziona, anche in modalità standard. L'unica cosa che a volte fa rumore per 5 o 10 secondi è la stazione di aspirazione duranto lo svuotamento del robot.

Assistente vocale YIKO e Fotocamera LiDAR



L'assistente vocale YIKO, per coloro che vogliono controllare il robot con la voce, è un'ottima aggiunta. Non solo può eseguire comandi simili ad Alexa o Google Assistant, ma ha anche accesso a molti più comandi. Il robot che non si blocca: in tutti i nostri test di navigazione e di prevenzione degli ostacoli, l'ECOVACS DEEBOT X1E OMNI non si è mai bloccato. La combinazione di LiDAR, fotocamera RGB, AVII e software di bordo è in grado di navigare con successo e tornare alla docking station.



Vantaggi e svantaggi di DEEBOT X1e Omni

Vantaggi del DEEBOT X1e Omni

Il prezzo : il costo è di 400€ inferiore rispetto al DEEBOT X1 OMNI

rispetto al DEEBOT X1 OMNI La stazione di aspirazione funziona molto bene

Pulizia garantita anche per grandi spazi abitativi grazie allo svuotamento automatico durante la pulizia



Pulizia automatica di mop durante il lavaggio

La stazione ha una funzione di autopulizia automatica

Il robot aspirapolvere è estremamente silenzioso

Affronta tutti i tipi di ostacoli e non si blocca

La stazione può anche svuotare facilmente i peli di animali



Si possono programmare gli orari di pulizia e impostare orari di non disturbo

Ha un assistente vocale integrato che si può attivare pronunciando "Ok Yiko"

Si può predeterminare la sequenza delle stanza durante la pulizia

C'è un'opzione per ogni stanza per farlo ripassare 2 volte

Nella mappa dell'appartamento si può impostare singolarmente la quantità di acqua per ogni stanza (se vogliamo pulire le piastrelle del bagno con molta acqua, ma il laminato nel corridoio con poca acqua)

Generazione automatica delle mappe durante il primo ciclo di pulizia

Svantaggi del DEEBOT X1e Omni

Tempo di ricarica (6,5 ore)

La docking station è grande (ma si può capire perché considerando la tecnologia racchiusa all'interno)

Non c'è spazio nella stazione per le due spazzole rotanti (i mop), che devono essere immagazzinati temporaneamente se si desidera solo aspirare

Conclusioni

In definitiva possiamo dire che il tutto ci è piaciuto. Consigliamo in particolare di acquistare il robot aspirapolvere DEEBOT X1e OMNI per le persone nel cui appartamento ci sono peli di cane o gatto.



Il DEEBOT X1e OMNI, come detto, non si intasa durante l'aspirazione e rende davvero possibile una pulizia accurata con lo svuotamento automatico intermedio anche con i peli di animali domestici, cosa che nessun altro dispositivo è riuscito a fare per noi prima.

Robot aspirapolvere e lavapavimenti DEEBOT X1e OMNI di ECOVACS include molte funzioni per aiutarci. Può svuotare la pattumiera, riempire il serbatoio dell'acqua, pulire i mop pad e persino asciugarli a caldo. Il più delle volte, ci prenderemo più cura della stazione che del robot stesso. Inoltre, la funzionalità aggiunta dall'app migliora notevolmente l'esperienza complessiva dell'utente.



Al momento puoi acquistare ECOVACS DEEBOT X1e OMNI qui su Amazon al costo di 899,00€ (400€ in meno rispetto a DEEBOT X1 OMNI nero avendo praticamente le stesse funzionalità). Le oltre 1000 recensioni hanno una media 4,4 su 5.

