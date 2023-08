Recensione DEEBOT N10 Plus : Un buon robot aspirapolvere a prezzo accessibile

Negli ultimi anni, la popolarità dei robot aspirapolvere è cresciuta in modo esponenziale, con sempre più famiglie che cercano di automatizzare e semplificare le faccende domestiche. Il desiderio di molte persone è quella di avere infatti un robot aspirapolvere per semplificare le pulizie domestiche quotidiane.

Questo desiderio viene affrontato da ECOVACS attraverso il lancio di nuovi robot aspirapolvere, che mirano a offrire sempre qualità nelle prestazioni e innovazione tecnologica.

Tra le numerose opzioni disponibili da poco sul mercato, spicca il nuovo modello DEEBOT N10 Plus. In questo articolo, esamineremo dettagliatamente le caratteristiche, le prestazioni e le potenzialità di questo robot aspirapolvere avanzato, esplorando come Ecovacs sta portando avanti l'innovazione nel settore delle pulizie domestiche automatizzate.

DEEBOT N10 Plus: Specifiche Potenziate a Costo Accessibile

Oltre ad essere un robot lava e aspira pavimenti, la stazione del DEEBOT N10 Plus svuota automaticamente la piccola pattumiera ed Ecovacs stima che possono passare circa due mesi prima di dover cambiare il sacchetto, ciò ovviamente dipende dalla frequenza con cui impostiamo il dispositivo per aspirare.



Una delle caratteristiche più impressionanti del DEEBOT N10 Plus è il suo equilibrio tra specifiche migliorate e un prezzo accessibile. Con un costo di 499 Euro, il robot N10 Plus si posiziona come una scelta conveniente rispetto ai concorrenti che si aggirano intorno ai 900 Euro. Ma, come vedremo, il prezzo competitivo non compromette la qualità e l'efficacia di questo robot aspirapolvere.

Infatti, nonostante alcune limitazioni nell'efficacia del lavaggio e la personalizzazione delle opzioni di programmazione, il DEEBOT N10 Plus offre un'esperienza complessiva di pulizia intelligente e affidabile.

Potenza di Aspirazione e Durata della Batteria

Un aspetto notevole del DEEBOT N10 Plus è la sua potenza di aspirazione, che raggiunge 4.300 Pa. Questo livello di aspirazione è quasi il doppio di molti concorrenti, anche se inferiore rispetto all'intensità del modello ECOVACS DEEBOT X1 OMNI da 5.000 Pa, si rivela efficace nella rimozione di detriti e polvere.

La durata della batteria è stata significativamente migliorata rispetto al modello precedente, passando da 3.200 mAh dell'N8+ a un'impressionante capacità di 5.200 mAh. Questo si traduce in una pulizia più estesa e completa senza la preoccupazione di esaurire la batteria a metà del ciclo.

In pratica, si ottiene il massimo beneficio da questo durante la pulizia di pavimenti in moquette, tappeti e simili. Abbiamo anche notato un ragionevole aumento delle prestazioni rispetto ai modelli più economici quando l'N10 ha pulito la camera da letto, che ha un tappeto fastidiosamente difficile da aspirare.

Il robot aspirapolvere ha raccolto una discreta quantità di polvere, peli di gatto e lunghi capelli. Non farà sembrare i tappeti nuovi di zecca, ma fa un buon lavoro in modo soddisfacente.



Design Elegante e Funzionalità Integrate

Il Deebot N10 Plus ha un diametro di 13,9 pollici e un'altezza di 3,7 pollici. Se si ha esperienza con i tradizionali robot aspirapolvere, l'N10 Plus non sarà rivoluzionario, anche se la finitura bianca sia del robot che della stazione di svuotamento automatico tende ad attirare l'attenzione, e non necessariamente in modo negativo.

Il filtro dell'aspirapolvere e il serbatoio della polvere interno si trovano sotto il coperchio rimovibile in plastica, insieme a un interruttore di alimentazione e un pulsante di ripristino. L'N10 Plus ha anche un serbatoio dell'acqua rimovibile che si sblocca premendo e tenendo premuto un pulsante di blocco. Una volta riempito, è sufficiente far scorrere nuovamente il serbatoio nell'apposito spazio e attendere un clic udibile per confermare che sia saldamente inserito.

I paraurti in plastica si trovano tutt'intorno al dispositivo per proteggere la casa e gli arredi da inevitabili collisioni del robot e, come gli altri robot LiDAR della concorrenza, vi è un piccolo scanner ambientale si trova sopra il telaio.Dotato della tecnologia TrueMapping di ECOVACS, DEEBOT N10 Plus utilizza una combinazione di scansione LiDAR e sensoriper tutto ciò che riguarda la mappatura e la navigazione. In termini di potenza, l'aspiratore può erogare un'enorme potenza di aspirazione di 4.300 Pa, il che è ottimo per le case con moquette e dispone di un sistema di lavaggio OZMO integrato per garantire che non si verifichino perdite.La stazione di svuotamento automatico inclusa nel Deebot è larga 12 pollici, alta 17 pollici e 15 pollici dalla parte anteriore a quella posteriore.Oltre allo stesso DEEBOT N10 Plus, quindi il contenuto della confezione include la stazione di svuotamento automatico, un libretto di istruzioni, un mocio, due spazzole laterali per angoli e fessure e una spazzola per la pulizia multifunzione.

Esperienza Pratica

Durante il periodo di test, il DEEBOT N10 Plus ha dimostrato un'eccellente capacità di navigazione e mappatura, distinguendo con precisione tra stanze diverse e adattandosi agilmente agli ostacoli come mobili e giocattoli. La modalità di aspirazione ha dimostrato di essere efficace su diverse superfici, con l'opzione di regolare la potenza di aspirazione per adattarsi alle esigenze specifiche.

Sui pavimenti duri, l'N10 Plus ha pochi problemi a pulire da una stanza all'altra, raccogliendo ogni sorta di cose: polvere, sporco, briciole e palline di lettiera per gatti che il nostro micio ama calciare. Ogni tanto ha la tendenza a inghiottire cavi e cose che non dovrebbe. Ove possibile, è consigliabile rimuovere quante più cose dal pavimento. Quando infatti è rimasto incustodito, abbiamo dovuto salvare una scarpa trascinata dai lacci e un cavo di ricarica per PC.

A causa della forma e delle dimensioni del DEEBOT N10 Plus, non può pulire ogni angolo. Questa è una limitazione di tutti i robot aspirapolvere, non solo della gamma ECOVACS. Non potrà passare dietro il mobile TV o altri spazi ristretti, quindi non possiamo fare affidamento su di esso per tutto. Indipendentemente da ciò, è utile sapere che la maggior parte dei pavimenti verrà mantenuta pulita, lasciando solo una porzione relativamente piccola della casa da pulire manualmente.

Anche se l'opzione di lavaggio risulta molto utile, non è onestamente ancora all'altezza delle prestazioni di aspirazione. Il DEEBOT N10 Plus si dimostra capace di affrontare lo sporco "normale", ma fatica a gestire quello più "ostinato".

È qui che la maggior parte dei robot aspirapolvere all-in-one tende a non essere eccellente. Sulla base della nostra esperienza, il DEEBOT N10 Plus si comporta meglio come normale mocio per la pulizia quotidiana. Non strofina abbastanza in profondità per rimuovere le macchie ostinate o i punti più appiccicosi, ma è utile per ridurre la quantità di sporco complessivo.

Però, se non vi accontentate, con l'app ECOVACS si possono impostare diversi livelli di intensità di pulizia sia per l'aspirazione che per il lavaggio. In particolare per le impostazioni del mop, si può impostare l'N10 per fare due giri di pulizia per esempio in cucina e utilizzare più acqua. Ciò significa che ci vorrà più tempo per asciugare i pavimenti, ma ne vale la pena per ottenere un pavimento più pulito. Al secondo tentativo, il robot pulisce la maggior parte dello sporco dal pavimento, anche se quello più ostinato rimane.



App e Controlli

L'app ECOVACS Home come al solito si dimostra un'ottima compagna per il DEEBOT N10 Plus, offrendo un'interfaccia intuitiva per personalizzare e gestire le pulizie. È possibile programmare pulizie in base alle singole esigenze, creare zone vietate e regolare la potenza di aspirazione e lavaggio.

Le istruzioni incluse sono chiare e abbastanza semplici da seguire e l'app, che funge da telecomando, ci guida attraverso ogni passaggio. Prima di lasciarci trasportare dalla messa a punto delle impostazioni del robot, come al solito c'è bisogno di una prima ricognizione dell'ambiente per mappare la casa. Da qui, con la mappa generata nell'app, possiamo quindi personalizzare in modo abbastanza intuitivo ogni impostazione.

È possibile infatti personalizzare i programmi di pulizia in modo che vengano eseguiti a orari prestabiliti e passare su stanze specifiche in base alla mappa salvata. Quando vogliamo ad esempio solo pulire in cucina, basta selezionare la stanza nell'app e l'N10 Plus uscirà dalla stazione di svuotamento per recarsi esattamente nella posizione impostata, pulire l'area e poi tornerà da solo alla base.

Una delle funzionalità di navigazione più utili è la possibilità di impostare zone vietate. È particolarmente utile quando ci sono posti in casa che non vogliamo disturbare o dove il robot farebbe fatica a muoversi. A casa nostra abbiamo una ciotola dell'acqua per il gatto appoggiata su un tappetino in silicone. Durante la prima prova il robot ha trascinato con sè il tappetino in giro per casa e ha versato l'acqua sul pavimento. Per evitare futuri contrattempi, abbiamo disegnato una zona vietata nell'app che funge da confine virtuale dove il dispositivo non può andare.



Dove acquistare ECOVACS DEEBOT N10 Plus

A partire dalla pubblicazione di questo articolo, sarete in grado di acquistare qui il DEEBOT N10 Plus tramite Amazon al prezzo di 499 Euro, il che non è poi così male considerando le sue caratteristiche.

Il DEEBOT N10 Plus di Ecovacs rappresenta un solido passo avanti nell'automazione domestica accessibile. Con un prezzo competitivo, specifiche migliorate e funzionalità avanzate, questo robot aspirapolvere si distingue come una scelta attraente per coloro che cercano di semplificare la pulizia domestica.

