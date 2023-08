Assumi il ruolo degli iconici Killer Klowns: collabora in una squadra di tre giocatori, utilizza abilità ultraterrene, caccia gli umani con armi bizzarre e pianifica la tua invasione aliena per mietere con successo la popolazione di Crescent Cove.

Combatti in una squadra di sette coraggiosi cittadini di Crescent Cove: esplora la città alla ricerca di preziosi bottini e armi, evita di essere catturato dai Klowns e cerca di sopravvivere.

Gli esperti dei giochi multigiocatore asimmetrici trasformano il classico film cult degli anni '80 in un videogioco con Teravision Games.IllFonic, Inc. è entusiasta di annunciare la sua ultima impresa. Il team è ora l'editore registrato per l'attesissimo gioco Killer Klowns from Outer Space: The Game. Insieme a Teravision Games, IllFonic co-svilupperà il nuovo capitolo di questo classico cult che sarà disponibile per gli appassionati su Steam, PS5 e Xbox Series X|S.Killer Klowns from Outer Space: The Game è una nuova e folle interpretazione dell'esperienza survival horror asimmetrica. Basato sull'iconico film degli anni '80, il gioco multiplayer 3v7 riporta in vita il mix unico e sopra le righe di horror e commedia. Nella battaglia tra i Killer Klowns e i cittadini di Crescent Cove, fai gruppo e mieti gli umani o salva il mondo dall’invasione aliena! Il gioco è stato annunciato per la prima volta alla Gamescom nel 2022 e ha immediatamente suscitato grande interesse ed entusiasmo, che si sono diffusi in tutto il mondo.Il CEO e Co-Fondatore di IllFonic, Charles Brungardt, condivide il suo entusiasmo: “Quando abbiamo iniziato a parlare con Good Shepherd Entertainment e Teravision Games di questa possibilità, eravamo molto entusiasti dell'IP. Poi abbiamo conosciuto il team di Teravision e abbiamo capito che ce l'avremmo fatta. Tutti in Good Shepherd hanno reso piacevole il processo di realizzazione di questo progetto, poiché ci sono molti accordi dietro le quinte per rendere possibile qualcosa di simile". Brungardt continua: "E siamo entusiasti di contribuire a creare un'altra esperienza per la community in cui possano davvero immergersi. Immaginarsi in questo universo è folle, è per questo che amiamo creare e pubblicare giochi per IP di cui siamo fan!".Robert Marick, Head of Consumer Products di MGM, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con IllFonic per portare questo nuovo gioco di Killer Klowns ai fan. Mentre il franchise celebra il suo 35° anniversario, continua a catturare l'immaginazione di nuovi fan e ha fatto sentire la propria voce all'interno dello zeitgeist culturale. Siamo sicuri che i devoti di Killer Klowns, così come i giocatori in generale, saranno entusiasti di immergersi nel franchise con il debutto del nuovo gioco."Celebrando quest'anno il suo 35° anniversario, Killer Klowns è diventato un vero fenomeno della cultura pop, con prodotti spaventosi provenienti da un'ampia gamma di licenziatari per costumi, abbigliamento, accessori, intrattenimento interattivo basato sulla posizione, casa e bellezza, e MGM continua a espandere il franchise in nuove categorie.Crescent Cove è un'arena tentacolareper questi combattimenti multigiocatore unici tra Klown e umani, che vanta varie località e varie opportunità tattiche per entrambe le fazioni. Killer Klowns from Outer Space: The Game offre un approccio unico al gameplay hide-and-seek, alla personalizzazione, al PvPvE e agli obiettivi dinamici, che portano a molteplici risultati di partita. Questo gioco promette di evolvere la formula horror online in nuovi modi.Gameplay:Enrique Fuentes, CEO e Co-Fondatore di Teravision, condivide i suoi pensieri sull'acquisizione da parte di IllFonic come editore del titolo: “Siamo davvero entusiasti di collaborare con IllFonic per Killer Klowns from Outer Space: The Game. Hanno più esperienza di chiunque altro nel settore nel genere multiplayer asimmetrico. Le passioni combinate di Teravision Games e IllFonic ci permetteranno di portare il gioco a un livello eccezionale e di farci sentire sicuri delle sfide che comporta un gioco multiplayer su questa scala.”IllFonic e Teravision saranno alla Gamescom questa settimana per consentire ai media di dare una prima occhiata a Killer Klowns from Outer Space: The Game e giocare con le fazioni. Contattaci, per programmare un hansd-on per i media alla Gamescom.

