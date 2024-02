Killer Klowns From Outer Space: The Game - pre-ordine e data di uscita

IllFonic, Inc. è entusiasta di annunciare le date di pre-ordine e di uscita per Killer Klowns From Outer Space: The Game. I fan potranno assicurarsi la propria copia del gioco a partire dal 21 febbraio 2024 e potranno vivere tutte le avventure offerte da Crescent Cove dal 4 giugno 2024 . Questa bizzarra incarnazione del film cult degli anni ’80 è stata sviluppata e co-prodotta da Illfonic, e sarà disponibile per gli appassionati su Steam, PS5 e Xbox Series X|S.

Killer Klowns from Outer Space: The Game è una folle e innovativa esperienza di survival horror asimmetrico. Basato sull'iconico film degli anni '80, il gioco multiplayer 3v7 ci farà riassaporare il frizzante e unico mix tra horror e commedia. Prendi parte alla battaglia di Crescent Cove tra i Killer Klowns e i cittadini, qui potrai mietere (offre sia il senso di “raccoglere e catturare” che quello di “massacrare”, visto che nel gioco puoi anche uccidere gli umani) gli umani o provare a sopravvivere e scappare dall'invasione aliena!

Crescent Cove è l'arena tentacolare che ospita le uniche ed entusiasmanti battaglie multigiocatore tra Klown e umani, e vanta varie location e numerose opportunità tattiche per entrambe le fazioni. Killer Klowns from Outer Space: The Game offre un approccio unico al gameplay hide-and-seek, alla personalizzazione, al PvPvE e agli obiettivi dinamici, che portano a molteplici risultati della partita. Con Killer Klowns from Outer Space: The Game i giochi horror online non saranno più gli stessi.

Qualche anticipazione sul gameplay:

Assumi il ruolo degli iconici Killer Klowns - collabora in una squadra di tre giocatori, utilizza abilità ultraterrene, caccia gli umani con armi bizzarre e pianifica la tua invasione aliena per mietere con successo la popolazione di Crescent Cove.

Combatti in una squadra di sette coraggiosi cittadini di Crescent Cove - esplora la città alla ricerca di preziosi bottini e armi, evita di essere catturato dai Klown e cerca di sopravvivere all'invasione aliena.

Killer Klowns From Outer Space: The Game può essere acquistato su STEAM Store, PlayStation Store, Xbox Marketplace

L'edizione pre-ordine include:

Accesso anticipato di 1 settimana

2 Cosmetici per gli umani

1 Skin per i Klown

1 personaggio Klown

L'aggiornamento Deluxe include:

2 Costumi per gli umani

2 Skin per i Klown

1 Skin del film per i Klown

Colonna sonora digitale

Art Book digitale

Il 2024 segnerà il 36° anniversario di Killer Klowns diventando un vero fenomeno della cultura pop, quindi è naturale che ottenga il suo gioco! Killer Klowns From Outer Space: The Game può essere acquistato su STEAM Store, PlayStation Store, Xbox Marketplace e supporta il crossplay completo.

Acquista KKFOS: The Game il 21 febbraio e gioca dal 4 giugno 2024!