IllFonic è entusiasta di annunciare la sua partecipazione al PAX East 2024! Da giovedì 21 marzo fino a domenica 24 marzo 2024, MGM e IllFonic daranno ai visitatori della convention la possibilità di provare per la prima volta Killer Klowns From Outer Space: The Game. Oltre a poter dare una prima occhiata a Crescent Cove, l’ambientazione del gioco, i fan potranno assistere a una discussione approfondita con i creatori dei Killer Klown, i Chiodo Brothers, e il team di progettazione di IllFonic su come hanno intenzione di portare questa IP nell’universo del gaming.

Il panel, che si terrà all'Albatross Theatre (sala 210), avrà inizio sabato 23 marzo alle 13:00 (orario locale). Se i fan non dovessero riuscire a prender parte al panel, potranno tentare la fortuna provando a giocare conuno o tutti i tre Chiodo Brothers, recandosi allo stand di Killer Klowns From Outer Space: The Game nel corso della manifestazione.

Killer Klowns from Outer Space: The Game è una folle e innovativa esperienza di survival horror asimmetrico. Basato sull'iconico film degli anni '80, il gi oco multiplayer 3v7 ci farà riassaporare il frizzante e unico mix tra horror e commedia. Nella battaglia di Crescent Cove tra i Killer Klowns e i cittadini, potrai mietere gli umani o provare a sopravvivere e scappare dall'invasione aliena!

Crescent Cove è l'arena tentacolare che ospita le uniche ed entusiasmanti battaglie multigiocatore tra Klown e umani, e vanta varie location e numerose opportunità tattiche per entrambe le fazioni. Killer Klowns from Outer Space: The Game offre un approccio unico al gameplay hide-and-seek, alla personalizzazione, al PvPvE e agli obiettivi dinamici, che portano a molteplici risultati della partita. Con Killer Klowns from Outer Space: The Game i giochi horror online non saranno più gli stessi.

