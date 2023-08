GTA Online: Ricompense triple nelle missioni di Lamar e negli incarichi da tassista

In più, ricompense doppie nei Viaggi sballati, in Sumo (Remix) e altro ancora







Questa settimana l'economia di Los Santos è fiorente e offre diverse opportunità legali e non. Non solo puoi guadagnare più del solito aiutando il leggendario imprenditore Lamar Davis nelle sue missioni, nelle missioni lowrider e nei Viaggi sballati: anche gli incarichi da tassista pagano il triplo dei normali GTA$ e RP. In più, puoi ottenere il doppio dei normali GTA$ e RP aggredendo i veicoli avversari in Sumo (Remix).

GTA$ e RP tripli in tutte le missioni di Lamar

Non è un caso se Lamar Davis è uno dei criminali più noti di Los Santos. Contattalo con il tuo iFruit e guadagna GTA$ e RP tripli in tutte le missioni di Lamar , incluse le missioni lowrider.

Visita il retro dei Record A Studios per provare qualche campione del più recente prodotto di Lamar e fare un'esperienza extra-corporea nei Viaggi sballati . Al ritorno intascherai il doppio dei soliti GTA$ e RP .

Puoi usare il tuo iFruit anche per metterti in contatto con il "nervoso" Ron Jakowski e aiutarlo a sviluppare le Trevor Philips Industries con le missioni di Ron , che offrono ricompense triple per tutta la settimana.

Questa settimana mettiti al servizio della città e trasporta i cittadini di Los Santos per la Downtown Cab Co. negli incarichi da tassista , che ti faranno guadagnare GTA$ e RP tripli .

Gli incarichi da tassista sono disponibili quando utilizzi il Taxi (veicolo di servizio, 30% di sconto) e il Taxi personalizzato (veicolo di servizio), e quando utilizzi la Willard Eudora (muscle car, 30% di sconto) o la Classique Broadway (muscle car, 30% di sconto) con livrea da Taxi. Chi non possiede un veicolo adatto può recarsi sul punto della mappa indicato dal segnalatore della Downtown Cab Co. per farsi dare una mano.

GTA$ e RP doppi in Sumo (Remix)

Spedisci i tuoi avversari verso la disfatta in Sumo (Remix) , che offre GTA$ e RP doppi a tutti i partecipanti.

Simeon Yetarian è noto per molte cose: stempiatura, tattiche brutali negli affari e gusto impeccabile in fatto di veicoli. L'ultima è dimostrata dalla sua selezione di questa settimana nel suo autosalone, che include alcune potenti muscle car che non ti pentirai di aggiungere al tuo parco auto:

Schyster Deviant (muscle car, 50% di sconto)

(muscle car, 50% di sconto) Vapid Peyote Gasser (muscle car, 40% di sconto)

(muscle car, 40% di sconto) Invetero Coquette (sportiva)

(sportiva) Declasse Tulip M-100 (muscle car)

(muscle car) Vapid Blade (auto muscolare)

Autosalone Luxury Autos

Guardare le vetrine non è mai stata un'esperienza così lussuosa. Se capiti dalle parti di Rockford Hills in cerca di nuovi veicoli da aggiungere al tuo parco macchine, guarda la vetrina dell'autosalone Luxury Autos per ammirare da vicino la Declasse Vigero ZX (muscle car) e la Bravado Buffalo EVX (muscle car), ben protette da una spessa vetrata antiproiettile.

Fai un salto nell'area di prova dell'Autoraduno per mettere alla prova la Pfister Comet SR (sportiva), la Karin Calico GTF (sportiva) e la Bravado Greenwood (muscle car, 30% di sconto) in Prove a tempo, Corse ai checkpoint casuali contro altri piloti o evoluzioni freestyle tra le colonne.

Veicolo trofeo della settimana: Grotti Turismo R

I piloti ambiziosi che si piazzeranno nelle prime due posizioni nelle serie di gare dell'Autoraduno di LS per due giorni consecutivi vinceranno la sfida del veicolo trofeo della settimana e le chiavi di una Grotti Turismo R (supercar).

Veicolo da primo premio del casinò: Declasse Drift Yosemite

Fai girare la ruota fortunata nell'atrio del Casinò e Resort Diamond per avere l'opportunità di vincere una serie di premi, tra cui il gioiello della settimana: la Declasse Drift Yosemite (muscle car), un pick-up modificato per massimizzare il caos sulle strade e fuori.

Diversifica la lista delle tue proprietà immobiliari acquistando un appartamento e un hangar, entrambi scontati questa settimana, e aggiungi al tuo inventario altri veicoli tra quelli elencati di seguito:

Appartamenti – 40% di sconto

Hangar – 40% di sconto

Migliorie e modifiche per gli hangar – 40% di sconto

Taxi (auto di servizio) – 30% di sconto

Classique Broadway (muscle car) – 30% di sconto

Willard Eudora (muscle car) – 30% di sconto

Bravado Greenwood (muscle car) – 30% di sconto

Vapid Peyote Gasser (muscle car) – 40% di sconto

Schyster Deviant (muscle car) – 50% di sconto

Sconti del Furgone delle armi

Ascia da guerra | Fabbricavedove (30% di sconto) | Carabina d'ordinanza | Pistola calibro 50 | Mitra d'assalto | Mitra | Minigun (30% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Bombe adesive | Tubi bomba | Mine di prossimità | Giubbotti antiproiettile

