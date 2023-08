Red Dead Online: viaggia nei 5 stati e ricevi ricompense doppie

Vagare per la frontiera, in Red Dead Online, è gratificante già di per sé, ma ora lo è doppiamente grazie a RDO$, Oro e PE doppi negli eventi Free Roam fino al 4 settembre. Accetta gli inviti agli eventi Free Roam, metti alla prova le tue abilità gareggiando contro altri giocatori in queste sfide competitive per le prossime cinque settimane e completa un evento Free Roam per ricevere una serie di ricompense:

1-7 agosto: ricompensa di 5.000 PE del personaggio

8-14 agosto: ricompense per una mappa del tesoro che conduce a un bottino vicino a O'Creagh's Run

15-21 agosto: 20 Palle singole esplosive per fucili a canna liscia

22-28 agosto: 3 Medicine potenti

29 agosto - 4 settembre: sconto del 50% su un box della stalla

Inoltre, nel corso del mese riceverai un telegramma da "J". A quanto pare ci sono nuovi incarichi che richiedono la mira ferma che solo un fuorilegge può avere.

RDO$ E PE DOPPI NELLE MISSIONI FREE ROAM

Occhi aperti: durante i tuoi viaggi potresti imbatterti in qualche sconosciuto. Queste interazioni con personaggi nuovi e familiari potrebbero condurti sulla strada delle missioni Free Roam, che variano in base al tuo livello di Onore e che ti garantiranno ricompense doppie al completamento.

I fuorilegge più determinati che completeranno una Sfida giornaliera per cinque giorni di fila tra il 1° agosto e il 4 settembre riceveranno un'offerta di 5 Lingotti d'Oro in sconto per uno di questi articoli, utile per imbastire un'attività di frontiera:

Set per campionatura per Naturalisti | Tavolo da macellaio | Licenza da Cacciatore di taglie o Licenza da Cacciatore di taglie II | Capanna da Distillatore | Borsa da Collezionista

Oltre a ottenere RDO$ e PE bonus negli eventi Free Roam, partecipa a questi tre eventi Free Roam per i Ruoli e ottieni ricompense aggiuntive:

Partecipa all'evento Free Roam Caccia grossa per ricevere un’offerta per il 30% di sconto su un articolo per Cacciatori di taglie Autorevoli o Veterani.

Partecipa all'evento Free Roam Sciacallaggio per ricevere un’offerta per il 40% di sconto su un articolo per Collezionisti Affermati o Provetti.

Partecipa all'evento Free Roam La via del commercio per ricevere un’offerta per il 40% di sconto su un articolo per Commercianti Affermati o Provetti.

Riceverai le offerte e le ricompense entro 72 ore dal completamento.

RICOMPENSE DOPPIE NELLA SERIE IN EVIDENZA

Non farti beccare impreparato, mettiti in mostra nelle Serie in evidenza settimanali e ottieni ricompense doppie. La selezione di modalità frenetiche e caotiche di questo mese inizia con una conquista del territorio in Invasione. Ogni settimana saranno disponibili nuove modalità, tra cui nuove versioni di Nemico pubblico in arrivo nel corso del mese.

Aiuta la vedova Jessica LeClerk e il suo braccio destro Horley a portare giustizia nella frontiera in La terra delle opportunità , una serie di missioni cooperative da due a quattro giocatori, con diversi scenari a seconda del proprio livello di Onore, e che ti garantiranno RDO$, Oro e PE doppi .

Galoppa come non mai in tutte le gare: standard, libere, al bersaglio e al bersaglio libere offrono tutte ricompense doppie per questo mese.

Per ricompensare la tua tenacia e la resistenza del tuo destriero, piazzandoti ai primi tre posti in qualunque gara, otterrai un paio di Speroni barocchi Vaquero verdi, disponibili per un periodo limitato.

Non mollare un centimetro, difenditi e proteggi gli alleati e la gloria sarà senz'altro tua. Respingi un'ondata dopo l'altra di nemici sempre più armati, cura gli alleati nelle pause tra un round e l'altro e riceverai RDO$ e PE doppi , per tutto il mese di Chiamata alle armi.

La YouTuber JillyBeany crea sempre abiti per donne molto ispirati in Red Dead Online, ma pensiamo che il suo meraviglioso completo chiamato "The Blues" funzioni alla grande anche per i cowboy.

Visita i sarti aderenti od ordina i seguenti capi d'abbigliamento per ottenere gratuitamente l'abito ispirato dalla community di questo mese fino al 4 settembre:

Fazzoletto stretto

Giacca Sandoval

Corsetto Isbell

Sottoveste con corsetto Flora (donna) o Camicia comune (uomo)

Pantaloni aderenti (donna) o Pantaloni Cabrera (uomo)

Inoltre, assicurati di provare i capi d’abbigliamento a tempo limitato di nuovo disponibili, tra cui i Pantaloni Concho e il Gilet Cardozo.

