Amici - chi è stato eliminato nel serale di sabato 27 aprile

Spettacoli - E' Sofia Cagnetti la concorrente eliminata da Amici 2024 nel serale andato in onda ieri sera, sabato 27 aprile, su Canale 5. La ballerina, della squadra di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, era arrivata al ballottaggio finale con Martina Giovannini. La giovane è scoppiata a piangere ma il sorriso le è tornato quando ha ascoltato la proposta che le è arrivata: una borsa di studio al 100% per frequentare la Joffrey Ballet School, una delle accademie di danza più prestigiose degli Stati Uniti d'America.

"Sono felicissima del fatto che ho avuto l'opportunità di potermela vivere tutta, per bene - ha detto Sofia subito dopo le'eliminazione dal talent- Non voglio uscire triste, ma felice perché comunque sono fiera di tutto quello che ho fatto, di tutte le esperienze che ho fatto". "Pensavo fosse molto più facile, perché visto da casa è un programma bello, ma qua è tosta, è difficile. Pensavo di essere anche io molto più pronta ad affrontare determinate situazioni, invece mi sono resa conto che non era così", ha affermato.