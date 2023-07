Vitulano Drugstore e ShopFully per incentivare le visite in negozio

Grazie all’utilizzo della piattaforma tecnologica e dei marketplace di ShopFully, il 12,5% dei consumatori coinvolti dalla campagna ha visitato i negozi fisici, tech company italiana leader europea del Drive to Store che connette milioni di consumatori ai negozi fisici più vicini, ha dato vita ad una collaborazione con Vitulano Drugstore, catena di negozi pugliese che offre un vasto assortimento di prodotti per la cura della Casa e della Persona. L’obiettivo dell’accordo è sfruttare le potenzialità del digitale per aumentare le visite in negozio e comunicare ad utenti geolocalizzati e targettizzati, la vasta gamma di prodotti che nei negozi Vitulano Drugstore sono in grado di trovare.

Grazie all’utilizzo dei principali formati digitali, ShopFully hapermesso all’insegna di entrare in contatto con i potenziali Shoppers geolocalizzati presenti nelle regioni dove l’azienda è attiva,guidandoli lungo tutte le fasi del percorso di acquisto, a partire dalla ricerca delle informazioni online fino all’acquisto in punto vendita.

AttraversoHI! (Hyperlocal Intelligence), la piattaforma di hyperlocal marketing di ShopFully basata sull’intelligenza artificiale, edei quattro marketplace della tech company(DoveConviene, Tiendeo, PromoQui e VolantinoFacile), Vitulano Drugstore ha ottenuto ottimi risultati già dalla prima campagna.

Tra i principali insights, è stato registrato un elevato interesse rispetto ai contenuti dell’insegna da parte degli utenti (le interazioni con i contenuti sono stati 2,75 volte superiori rispetto ai benchmark di categoria e territoriale) e oltre 2.15 secondi il tempo medio speso nella lettura del volantino.

Ancora più interessante il dato di conversione a visite sui punti vendita della rete Vitulano Drugstore, con oltre il 12,5% di ingressi registrati da parte dei consumatori coinvolti dalla campagna (il 5% in più rispetto al benchmark), percentuale che supera i 20 punti percentuali nelle province di Bari e Foggia.

“I risultati registrati dalla nostra partnership con Vitulano Drugstore dimostrano come le promozioni continuano a giocare un ruolo fondamentale per le famiglie, che attraverso il digitale vanno alla ricerca del prezzo più competitivo per poter risparmiare e contenere la spesa, in particolar modo all’interno dei negozi specializzati.” ha commentatoMarco Durante, Global VP Sales e Marketing Italia di ShopFully. “Proprio per venire incontro a queste esigenze, in ShopFully ci impegniamo nel mettere a disposizione dei retailer le nostre migliori tecnologie, per permettere loro di entrare in contatto con i propri consumatori e comunicare in maniera mirata nelle località di maggiore interesse, con i giusti strumenti.”

“Siamo molto soddisfatti dei risultati che stiamo osservando grazie alla collaborazione con ShopFully. Questo ci permette di avere accesso a dati molto utili da poter sfruttare nella nostra strategia aziendale. Una soluzione per chi come noi desidera parlare ai responsabili di acquisto e aiutarli nella ricerca delle informazioni e nell’acquisto dei prodotti disponibili nei negozi vicino casa. Siamo sempre più convinti che il digitale sia in grado di dare ancora più valore a uno strumento molto importante per il consumatore, quale il volantino.”

commenta Antonio Vitulano, General Manager Vitulano Drugstore.

