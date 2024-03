FRATELLI RE S.P.A. SCOMMETTE SU SHOPFULLY

FRATELLI RE S.P.A. SCOMMETTE SUL DIGITALE E SCEGLIE SHOPFULLY

PER PROMUOVERE LE VENDITE IN NEGOZIO DEI PRODOTTI APEX

Grazie all’uso della tecnologia di ShopFully, il 24% degli utenti coinvolti dalla campagna

ha dichiarato di aver acquistato un prodotto Apex

Promuovere la gamma di prodotti a marchio Apex: è questo l’obiettivo raggiunto da Fratelli Re, azienda leader nell’ideazione e produzione di articoli per la pulizia e cura della casa, grazie alla collaborazione con ShopFully, tech company italiana leader europea nel Drive to Store. In seguito alla partnership, infatti, il 24% degli utenti esposti alla campagna ha dichiarato di aver acquistato un prodotto della gamma Apex (+23 punti percentuali rispetto ai non esposti alla campagna).

Con l’utilizzo di HI! (Hyperlocal Intelligence), la piattaforma di hyperlocal marketing di ShopFully basata sull’intelligenza artificiale, e dei marketplace di ShopFully – DoveConviene, PromoQui e VolantinoFacile, il brand ha coinvolto i consumatori geolocalizzati in prossimità dei punti vendita scelti lungo tutte le fasi del processo di acquisto, dalla ricerca di informazioni online fino all’acquisto in punto vendita, portando risultati notevoli.

Da quanto emerso dai risultati della Brand Building Survey proposta ai consumatori in uscita dal negozio, il 68% degli esposti valuterà l’acquisto di un prodotto Apex in futuro (+40 punti percentuali rispetto ai non esposti). La collaborazione, infine, ha impattato positivamente sulle metriche del brand, con un aumento della percezione positiva e della raccomandazione del marchio da parte dei consumatori esposti alla campagna rispettivamente di +17 e di +58 punti percentuali rispetto ai non esposti alla campagna. Ottimi risultati che dimostrano il potere del digitale non solo per spingere gli acquisti in negozio ma anche per portare i consumatori alla scoperta di nuovi brand e prodotti.

“Siamo soddisfatti di aver dato inizio alla collaborazione con Fratelli Re supportando l’azienda nel raggiungere risultati notevoli già dalla prima campagna svolta insieme. Con l’utilizzo della tecnologia di ShopFully, il brand ha guidato i consumatori all’interno dei negozi fisici incentivando l’acquisto dei prodotti Apex. ll successo derivato dalla partnership ci dimostra ancora una volta come le soluzioni digitali consentono alle aziende di sviluppare relazioni nuove ed efficaci con i consumatori, oltre a consolidare la conoscenza che il pubblico ha del brand e dei suoi prodotti”, ha commentato Marco Durante, Global VP Sales & Marketing di ShopFully.

“La nostra prima collaborazione con ShopFully ci ha permesso di raggiungere ottimi risultati, sia in termini di sell-out che di brand awareness, coinvolgendo i consumatori sin dall’inizio della loro pianificazione all’acquisto. Inoltre, l’attività ci ha permesso di conoscere quali sono i principali driver di scelta dei nostri consumatori, primo fra tutti la qualità dei nostri prodotti”,

ha commentato Diego Re, Direttore Commerciale di Apex