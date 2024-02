ALMO NATURE SCEGLIE SHOPFULLY

Grazie all’utilizzo della piattaforma tecnologica di ShopFully,il 42% degli utenti esposti alla campagna ha dichiarato di aver acquistato le crocchette per cani Almo Nature

Incentivare gli acquisti delle crocchette per cani Almo Nature in negozio: è questo l’obiettivo raggiunto grazie alla partnership tra il brand di proprietà della Fondazione Capellino operante nel settore del pet food, eShopFully, tech company italiana leader europeo nel Drive to Store che connette milioni di consumatori ai negozi fisici intorno a loro.

Grazie all’utilizzo di HI! (Hyperlocal Intelligence), la piattaforma di hyperlocal marketing di ShopFully basata sull’intelligenza artificiale, e dei marketplace di ShopFully – DoveConviene, PromoQui e VolantinoFacile – Almo Nature è entrata in contatto con i potenziali consumatori, guidandoli lungo tutte le fasi del funnel di acquisto, dalla ricerca online di informazioni fino all’acquisto in negozio. La collaborazione ha registrato importanti risultati: secondo i risultati della Brand Building Survey proposta ai consumatori, il 42% degli utenti coinvolti ha dichiarato di aver acquistato il prodotto (+34 punti percentuali rispetto ai non esposti alla campagna).

La partnership con ShopFully ha impattato positivamente anche sulla brand awareness di Almo Nature: infatti, grazie all’efficace presidio dei canali digitali, l’86% dei consumatori ha dichiarato di conoscere il prodotto (+30 punti percentuali rispetto ai non esposti alla campagna), mentre il 63% ne consiglierebbe l’acquisto (+35 punti percentuali rispetto ai non esposti). Inoltre, la qualità dei prodotti è stata identificata come la variabile che ha maggiormente incentivato l’acquisto delle crocchette Almo Nature da parte del 21% dei consumatori.

“Siamo orgogliosidi aver stretto una partnership con un marchio di riferimento come Almo Nature, supportandoli attraverso la nostra tecnologia nella promozione delle vendite dei loro prodotti in negozio. Il successo ottenutoda questa collaborazione è la dimostrazione che, grazie ad un utilizzo di canalidigitali all’avanguardia, i brand possono sviluppare il rapportocon i consumatori, andando a consolidare la conoscenza e la raccomandazione del brand” ha commentato Marco Durante, Global VP Sales & Marketing di ShopFully.

“Siamo molto soddisfatti di esserci affidati a ShopFully e alla sua tecnologia, che ci ha permesso di affiancare il nostro pubblico in ogni fase del loro processo di acquisto, ottenendo importanti risultati. Siamo convinti che il digitale sia una scelta vincente, perché non solo ci ha permesso di incentivare le vendite in negozio, ma anche di trasmettere i nostri valori.”,ha dichiarato Costanza Levera, Chief Communication Officer di Almo Nature.