DLSS 3, Reflex, NVIDIA RTX IO, DLAA in arrivo su Ratchet & Clank: Rift

Ratchet & Clank: Rift Apart, l'attesissimo gioco d’azione e d’avventura di Insomniac Games, è stato portato su PC da Nixxes Software e verrà lanciato il 26 luglio con ray-tracing in tempo reale, NVIDIA DLSS 3, NVIDIA DLAA, NVIDIA Reflex, NVIDIA RTX IO e altro ancora.

L'amatissimo franchise diRatchet & Clank debutta domani su PC con il lancio dell'acclamato Ratchet & Clank: Rift Apart,sfruttando appieno le potenzialità della piattaforma GeForce RTX, fra cui:

NVIDIA DLSS 3 - moltiplicatore di prestazioni basato sull'intelligenza artificiale. A 4K, con tutti gli effetti di ray-tracing attivati e le impostazioni al massimo, i giocatori con GPU GeForce RTX 4080 e 4090 possono sperimentare un gameplay a oltre 140 FPS.

NVIDIA Reflex – riduce la latenza di sistema in Ratchet & Clank: Rift Apart fino al 48%.

NVIDIA RTX IO - la tecnologia di storage accelerata dalle GPU permette di caricare rapidamente gli asset di gioco.

NVIDIA DLAA - una modalità di anti-aliasing basata sull'intelligenza artificiale per gli utenti che desiderano livelli più elevati di qualità dell'immagine.

Ray tracing - le ombre, l'occlusione ambientale e i riflessi in Ray-tracing verranno riprodotti alla massima velocità possibile su core di ray-tracing dedicati su ogni GPU GeForce RTX.

Grazie al supporto al day one di NVIDIA DLSS 3, NVIDIA DLAA, NVIDIA Reflex, NVIDIA RTX IO e ray tracing, i giocatori GeForce RTX potranno godere della migliore esperienza inRatchet & Clank: Rift Apart per PC.

Altri giochi DLSS 3

Altre notizie sui giochi DLSS includono:

Remnant II - in arrivo oggi con DLSS 2.

NARAKA: BLADEPOINT - celebra il secondo anniversario del gioco diventando così Free-To-Play. Include NVIDIA DLSS 2 e NVIDIA Reflex.

SYNCED - in arrivo quest'estate con DLSS 3, Reflex e ray-tracing.

Wuthering Waves – in arrivo con DLSS 3.

Reflex viene supportato da oltre 70 giochi

NVIDIA Reflex è un must-have nei giochi, in quanto riduce la latenza del sistema in modo che le azioni dei giocatori avvengano più rapidamente, dando loro un gran vantaggio competitivo nelle partite multigiocatore e rendendo invece i titoli per giocatore singolo più reattivi e divertenti.

NVIDIA Reflex è utilizzato da oltre 50 milioni di giocatori al mese, è disponibile in 9 dei 10 principali sparatutto più competitivi, compresa la beta diCounter-Strike 2, ed è attivato dal 90% dei giocatori GeForce in oltre 70 titoli supportati.

Ecco le notizie di questa settimana che riguardano Reflex:

Ratchet & Clank: Rift Apart - viene lanciato il 26 luglio con Reflex.

Portal: Prelude RTX - disponibile ora e gratuitamente per chi possiede già Portal, include il supporto Reflex.

Overwatch 2 - Overwatch 2: Invasion viene lanciato il 10 agosto e supporta Reflex.

VALORANT – disponibile ora in Cina, con il supporto di Reflex.

