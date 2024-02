NVIDIA App: nuovi Game Ready Driver con DLSS 3 e Reflex

NVIDIA App': la beta pronta per il kick-off con i nuovi Game Ready Driver che ottimizzano 'Nightingale' con DLSS 3 e Reflex

I nuoviGame Ready Driver di NVIDIA sono disponibili per il download, insieme alla prima beta della nuovaNVIDIA App, il tool essenziale per i gamer e i creator che utilizzano GPU NVIDIA nei loro PC e laptop. La beta di NVIDIA App è il primo step per modernizzare e unificare ilpannello di controllo NVIDIA e GeForce Experience.

I Game Ready Driver supportanoNightingale, un nuovo gioco PVE open-world survival crafting con DLSS 3 eReflex.

NVIDIA App: Beta disponibile per il download

Che siate gamer o content creator,NVIDIA App semplifica il processo di aggiornamento del vostro PC con i driver NVIDIA più recenti e permette di trovare e installare rapidamente applicazioni NVIDIA come GeForce NOW, NVIDIA Broadcast e NVIDIA Omniverse.

Dotata di un GPU Control Center unificato,NVIDIA App permette di regolare con precisione le impostazioni di gioco e dei driver da un’unica schermata, introducendo al contempo un overlay in-game ridisegnato per un comodo accesso ai tool di registrazione del gameplay, agli overlay di monitoraggio delle performance e ai filtri di gioco, compresi i nuovi filtri innovativi basati sull’IA per gli utenti GeForce RTX.

Questa prima beta include molte delle principali funzioni delle nostre app esistenti, ottimizza l’esperienza dell’utente, include un login opzionale per riscattare bundle e premi e introduce nuove funzionalità RTX per migliorare le esperienze in game e nelle app dedicate alla creazione di contenuti.

NVIDIA App introduce anche nuovi filtri Freestyle basati sull’IA. RTX HDR aggiunge l’High Dynamic Range ai giochi SDR (Standard Dynamic Range) sui display HDR, mentre RTX Dynamic Vibrance migliora la funzione Digital Vibrance del pannello di controllo NVIDIA, migliorando ulteriormente la nitidezza visiva nei giochi.

Gli utenti GeForce possono scaricare la beta di NVappqui.

Più chicche e aggiornamenti sui driver Game Ready:I nuovi Game Ready driver aggiungono impostazioni ottimali per 4 nuovi giochi:

Granblue Fantasy: Relink

Nightingale

Pacific Drive

Skull and Bones

Informazioni sui Game Ready driver

I driver GeForce Game Ready offrono la migliore esperienza per i vostri giochi preferiti, perché sono stati finemente messi a punto in collaborazione con gli sviluppatori e ampiamente testati su migliaia di configurazioni hardware di desktop e laptop per ottenere il massimo delle prestazioni e dell'affidabilità.

Il programma Game Ready Driver di NVIDIA è stato progettato da zero come metodo per offrire la migliore esperienza di gioco possibile. Questo programma crea una sinergia con gli sviluppatori di giochi, stabilendo una cadenza regolare di scambio di build di gioco e driver pre-release. Lavoriamo insieme per trovare ottimizzazioni e risolvere problemi e iteriamo le build, di conseguenza, per garantire che sia il gioco che il driver Game Ready offrano la massima qualità e le migliori prestazioni al momento del lancio.