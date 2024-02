Brothers: A Tale of Two Sons Remake e Myth of Empires ora con DLSS!

"Escape From Tarkov: Arena" riceve un upgrade grazie a Reflex

NVIDIA annuncia oggi che il remake super apprezzato dalla critica “Brothers: A Tale of Two Sons Remake" ottiene il supporto del DLSS 2, così come "Myth of Empires”. "Escape from Tarkov: Arena" è il primo di tanti titoli a ricevere oggi, invece, il supporto di Reflex.

Ecco un resoconto dei giochi che ricevono aggiornamenti DLSS questa settimana:

Brothers: A Tale of Two Sons Remake – è in uscita oggi con DLSS 2, accelerando così le prestazioni delle GPU GeForce RTX fino a 3 volte.

In 4K, con le impostazioni massime attivate, gli utenti dotati di GeForce RTX serie 40 riscontreranno un aumento delle prestazioni di 2,9 volte in media. Questo aggiornamento DLSS consentirà :

ai giocatori in possesso di una GeForce RTX 4070 di superare gli 80 FPS

ai giocatori in possesso di una GeForce RTX 4070 Ti SUPER o 4080 SUPER di giocare a oltre 100 FPS

ai giocatori in possesso di una GeForce RTX 4090 di giocare a ben oltre 150 FPS

Con le impostazioni massime a 1440p, le prestazioni sono accelerate in media di 2,3 volte, assicurando che tutte le GPU GeForce RTX serie 40 funzionino a oltre 60 FPS e consentendo alle GPU più recenti di superare i 100 FPS, con la GeForce RTX 4090 in testa alla classifica con 190 FPS.

A 1080p, le prestazioni aumentano in media di 2,1 volte, garantendo a tutti i gamers con GeForce RTX serie 40 più di 100 FPS con le impostazioni massime attivate.

Myth of Empires – è disponibile da oggi con DLSS 2, accelerando di 1,5 volte in media le prestazioni in 4K con le impostazioni massime attivate.

"Escape from Tarkov: Arena" ora in versione Beta, potenziato da NVIDIA ReflexEscape from Tarkov: Arena è uno sparatutto standalone, basato su sessioni multigiocatore in prima persona che presenta le stesse caratteristiche di gioco hardcore diEscape from Tarkov.

Dopo l'aggiunta di Reflex aEscape from Tarkov, questa tecnologia è ora disponibile anche nella Beta diEscape from Tarkov: Arena! Attivando Reflex nel gioco, la latenza di sistema si ridurrà fino al 36%, offrendo un potenziale vantaggio competitivo nelle partite ad alta intensità.