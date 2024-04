DLSS 3 per Gray Zone Warfare e sul DLC di Remnant II: The Forgotten Kingdom

La nostra libreria con oltre 500 giochi e applicazioni con tecnologie RTX si espande ancor di più questa settimana. La scorsa settimana abbiamo annunciato che titoli comeManor Lords eOddsparks: An Automation Adventure saranno lanciati questa settimana con il supporto a funzionalità come DLSS 2 o 3, Reflex e DLAA, ma non è finita qui.

A breve,Gray Zone Warfare, un FPS tattico coinvolgente con un focus massimo sul realismo (uno dei 20 titoli più wish listati di Steam), sarà lanciato con DLSS 3 e Reflex. A partire dal day one, DLSS 3 accelererà le prestazioni, Reflex ridurrà la latenza di sistema fino al 50% per un gameplay più reattivo e l'illuminazione Lumen di Unreal Engine 5, accelerata via hardware e ray-tracing, aumenterà ulteriormente la fedeltà grafica del gioco.

Il secondo DLC di Remnant II arriverà tre pochissimo e nel DLC Thei giocatori potranno accelerare le loro prestazioni con il DLSS 3. E a proposito discaricabili,è disponibile anche con DLSS 2, che consente di ottimizzare i combattimenti in modo da poter vedere ogni sanguinoso dettaglio.