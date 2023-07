I GIOCHI PIÙ IRRIVERENTI DELL'ESTATE SONO DI YAS!GAMES

Mentre l'estate inizia a scaldare il clima, YAS!GAMES si prepara a rendere le serate ancora più bollenti con le sue ultime novità! Con un'ampia gamma di giochi per tutti i gusti, da quelli più audaci e ironici ai più strategici, la linea di party games più irriverente di sempre offre un intrattenimento capace di offrire divertimento a non finire. Le novità della linea non solo romperanno il ghiaccio tra gli ombrelloni o durante le nottate in tenda, ma faranno anche rotolare dalle risate tutti coloro che amano trascorrere del tempo in compagnia dei propri amici o facendo nuove conoscenze.



Per tutti coloro che amano le situazioni scomode, Bad Choices è la scelta migliore: un cocktail esplosivo di leggerezza e imbarazzo, ma anche un pizzico di strategia, creato appositamente per quelli che non hanno paura di mettersi in gioco. L’obiettivo non è solo fare la domanda più audace, ma anche selezionare la persona che è più probabile risponda “Sì”. A turno, ogni giocatore cerca di scartare una carta, mettendo a nudo una domanda scomoda e scegliendo il “fortunato” destinatario. Se la risposta ad “Hai mai controllato il telefono del tuo partner?” è “Sì”, il giocatore che ha posto la domanda guadagna il diritto di scartare la carta. Ma se la risposta è “No”, potrebbe ricevere un’occhiataccia memorabile e scatenare un mare di risate!



Il tempo vola e la musica non si ferma mai con Hitster, il party game musicale che trasforma ogni serata in un viaggio nel tempo. Questa esperienza di gioco ibrida unisce l’emozione del gioco da tavolo con la magia del digitale, consentendo ai giocatori di ascoltare veri e propri successi musicali. A turno, ogni giocatore pesca una Carta Musicale: dopo averla scansionata utilizzando l’innovativa app gratuita, partiranno le note di una delle 300 celebri hit degli ultimi 100 anni incluse nel gioco, e il giocatore dovrà cercare di collocarla nella linea temporale delle carte di fronte a lui. Il primo a riuscire ad orchestrare una sequenza cronologica perfetta di dieci hit vince!





La linea YAS!Games si arricchisce con un tocco di freschezza grazie a Easy Peasy Lemon Squeaky, il party game competitivo e movimentato che metterà alla prova l’ingegno dei giocatori con quiz e sfide. Il gioco è adatto a gruppi numerosi, dai 4 giocatori in più. A ogni turno, un giocatore assume il ruolo del Lemon Master, estraendo una carta dal mazzo che potrà contenere un quesito che metterà alla prova la vostra conoscenza, oppure una sfida che richiederà destrezza e prontezza. Il primo che riuscirà a rispondere alla domanda o completare la sfida dovrà essere velocissimo, raggiungere il limone e spremerlo per primo! La posta in gioco? Un succoso Gettone-limone: chi riesce ad aggiudicarsene 4 avrà vinto la partita!



Quest’anno, YAS!Games ha pensato anche a chi andrà in vacanza con i più piccoli con Kids Against Maturity, il primo prodotto della linea per i bambini dai 10 anni in su. Questo gioco di carte porterà una ventata di risate e allegria assicurate per più di 4 giocatori, mescolando l’umorismo scatologico tanto amato nell’infanzia con sottili allusioni destinate a divertire gli adulti. Non c’è miglior modo per creare ricordi indimenticabili e ravvivare le serate in famiglia!

