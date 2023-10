DAL 1° AL 5 NOVEMBRE - PADIGLIONE CARDUCCI - STAND CAR482

YAS!GAMES FESTEGGIA I 30 ANNI DI LUCCA GAMES CON UNA CARTA MEME IN ESCLUSIVA

I party games targati Yas!Games tra i protagonisti di Lucca Comics & Games 2023 con i giochi più divertenti e ironici di sempre, a cominciare da Who's the dude? con il suo mitico Fred, un “bambolo” gonfiabile alto un metro e mezzo!







L’universo ludico sta vivendo una trasformazione epica: sono sempre di più gli adulti che rifiutano di lasciarsi sfuggire il divertimento del gioco con l’avanzare degli anni. Oggi più che mai, i Kidults sono alla ricerca di esperienze ludiche che rispecchino le loro passioni e interessi, che riempiano il loro tempo libero di risate e che incentivino la socialità e il dolce star bene. YAS!GAMES, la linea di famosissimi party games ideati per garantire un divertimento all’insegna dell’umorismo più sfrenato, sta rispondendo a questa nuova voglia di gioco con prodotti pensati proprio per creare momenti indimenticabili con amici e familiari!



Lucca Comics & Games 2023, la più grande manifestazione italiana dedicata al mondo dei fumetti, del gioco e dell’intrattenimento, sarà il palcoscenico perfetto per prodotti come What Do You Meme? il gioco ideato per gli amanti dei meme che ha fatto impazzire l’Italia e che travolgerà Lucca con una ventata di divertimento e irriverenza grazie alle sue due nuove edizioni Family e Bigger Better Edition. Non è tutto: ispirato dal 30° anniversario di questo straordinario evento, YAS!GAMES ha creato una carta meme celebrativa in edizione limitata che sarà un must per tutti i collezionisti! La carta sarà disponibile in esclusiva per il solo pubblico di Lucca presso lo stand CAR482 di YAS!GAMES e nello stand dedicato ai 30 anni di Lucca Games, con una tiratura limitata di 500 copie. Chi sarà abbastanza fortunato da aggiudicarsela?





Tra i party games più attesi di YAS!GAMES, nel Padiglione Carducci non mancheranno Hitster, il gioco in cui gli amici si contenderanno il titolo di re delle hit storiche trasformando ogni serata in veri e propri party musicali, e Who's the dude?, una rivisitazione in perfetto stile YAS! del tradizionale gioco dei mimi in cui i giocatori si avvarranno dell’aiuto di Fred, il “bambolo” gonfiabile alto un metro e mezzo con cui dovranno interpretare situazioni buffe e stravaganti. Super attesi anche Same, Same, but different, la competizione tutta basata sui doppi sensi e Bad Choices, il party game che tira tutti in causa con le domande scomode.



I visitatori che acquisteranno i giochi direttamente allo stand, avranno accesso a tante promozioni esclusive solo nei giorni di Lucca Comics. Inoltre, tutti coloro che visiteranno il padiglione Carducci avranno la possibilità di scattarsi una foto con il meme gigante di What Do You Meme nell’Instagram Corner pensato per l’evento.



Infine, l’esclusiva Ludoteca Level Up, dedicata a tutti i visitatori che sono riusciti ad accaparrarsi gli ambitissimi biglietti da “Level Uppers” e situata nelle due aree relax in Tucci ed in Showroom Martinelli, sarà dotata di copie di Bad Choices e di Hitster. Chi avrà voglia di fare una partita dovrà semplicemente chiedere ai dimostratori.

