ON AIR LA CAMPAGNA DIGITAL FIRMATA YAS!GAMES

Sarà un 2° trimestre all’insegna del digital advertising, con una campagna ad hoc pianificata sulle principali piattaforme social e che coinvolgerà numerosi influencer di successo. Focus sulle tantissime novità in catalogo, ma anche sui best seller che continuano a dominare il mercato.

YAS!GAMES, la linea di party game più irriverente di sempre, continua a collezionare successi e si appresta a pianificare una campagna di comunicazione che accompagnerà tutti i giocatori da aprile fino a metà giugno. Focus sul digital, con un giusto mix di azioni mirate. Alla base un piano di advertising sulle principali piattaforme social: TikTok, Amazon, Meta (Facebook e Instagram), Google e YouTube. In parallelo, una strategia di influencer marketing che coinvolge due dei profili social più creativi del momento: Nikola Greku e iNoobchannel, un ulteriore megafono che amplificherà le risate e il divertimento che solo YAS!GAMES sa dare.

La campagna digital celebra l’arrivo di nuovi giochi che promettono di rivoluzionare le serate tra amici. La prima novità della stagione è Punish Me Daddy, il party game che ridefinisce i limiti dell’imbarazzo. Attraverso una serie di carte “Danno” e “Beffa”, i giocatori saranno chiamati a eseguire atti ridicoli o a rivelare segreti imbarazzanti, aumentando la posta in gioco con le carte “Castigo”, ossia punizioni sempre più bizzarre nel caso ci si rifiutasse di partecipare. Con il suo divertimento sfrenato e le situazioni al limite, è ideale per un pubblico adulto e per serate indimenticabili dove il senso del pudore è messo da parte. Punish Me Daddy sarà protagonista di una sessione dimostrativa degli iNoobChannel, che coinvolgeranno i loro amici per amplificare e dimostrare il puro divertimento che il gioco può offrire.

Tra le novità abbiamo anche HIT SEND, un gioco divertente e dai risvolti inaspettati. Un giocatore per turno dovrà sorteggiare un contatto dalla propria rubrica - che sia quella di Whatsapp, Instagram o altri social – al quale inviare uno “strano” messaggio, scelto dagli altri giocatori. Premere Invio garantisce un punto, ma non sarà possibile rivelare al malcapitato che ha ricevuto l’assurda notifica che si sta giocando a Hit Send finché la partita non sarà finita. Per rendere il tutto ancora più interessante oltre ai messaggi di testo, il gioco potrebbe richiedere di inviare ai sorteggiati messaggi vocali o addirittura immagini.

Un altro imperdibile gioco è Don’t Get Got - Non Farti Beccare, una new entry che aggiunge una dose di “sana paranoia” e divertimento al tempo stesso: ogni giocatore riceverà delle missioni segrete da completare prima degli altri senza essere scoperto. Queste missioni consistono nel far compiere agli altri partecipanti stranezze di ogni tipo… ovviamente a loro insaputa! L’elemento rivoluzionario di Don’t Get Got è che non si gioca seduti al tavolo e non ci sono limiti di tempo: la partita può durare ore, giorni o addirittura settimane! Chi riuscirà a portare a termine per primo almeno tre delle sue missioni sarà il vincitore. Oltre a essere in campagna sulle principali piattaforme digitali, il creator Nikola Greku farà conoscere a tutti i suoi fan su TikTok lo spasso assicurato dai due giochi, con il carisma unico che lo caratterizza.

Con questi nuovi giochi, YAS!GAMES si conferma leader nel creare atmosfere innovative e divertenti, progettate per ogni tipo di giocatore e occasione, dal tranquillo incontro casual a momenti festosi e movimentati. Secondo i dati più recenti forniti da Circana e aggiornati a marzo 2024, Rocco Giocattoli domina la sottocategoria ADULT GAMES, posizionandosi al primo posto nella classifica del primo trimestre 2024, con un incremento del 15,2%. Tra i Top 50, ben 15 giochi in scatola appartengono alla linea YAS!GAMES, sottolineando la forte presenza e l'apprezzamento del brand nel mercato. Inoltre, all'interno dell'intera categoria GAMES&PUZZLES, il best seller What Do You Meme? continua a mantenere una posizione di prestigio, collocandosi al secondo posto tra i boardgames più venduti tra gennaio e marzo 2024. Numeri che confermano la leadership nel settore dei party game di YAS!GAMES, sempre più in grado di rivolgersi a un target ampio e variegato, a cominciare dai kidult diventati ormai dei veri hardcore gamer.

L’obiettivo è far divertire tutta l’Italia, per una primavera all’insegna delle risate in buona compagnia!