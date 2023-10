NUOVA CAMPAGNA DIGITAL PER YAS!GAMES

UN MIX TRA ADV E INFLUENCER MARKETING CHE PUNTA SUL NATALE



FOCUS SULLE TANTISSIME NOVITÀ E SUI BEST SELLER





Per YAS!Games sarà un 2° semestre all’insegna del digital advertising. Una campagna pianificata sulle principali piattaforme social che coinvolgerà anche numerosi influencer di successo.





YAS!GAMES, la linea di party game più irriverente di sempre, continua a collezionare successi e si appresta a pianificare una campagna di comunicazione che accompagnerà tutti i giocatori fino al Natale. Focus sul digital, con un giusto mix di azioni mirate. Alla base un piano di advertising sulle principali piattaforme social: TikTok, Amazon, Meta (Facebook e Instagram), Google e, per la prima volta, anche Spotify. In parallelo, una strategia di influencer marketing che coinvolge tanti creator del momento: Jules, Alessandro Montesi, Casa Abis, Giulia Caselli, Ufozero2, Nikola Greku, Le Coliche e Nunzio Fresi saranno un ulteriore megafono che amplificherà le risate e il divertimento che solo i giochi YAS!Games sanno dare.



Nei due mesi che precedono il Natale la campagna digital metterà in evidenza le novità più recenti della linea, come Who's the Dude?, una rivisitazione in pieno stile Yas! del tradizionale gioco dei mimi. I giocatori dovranno farsi aiutare da Fred, il simpatico “bambolo” gonfiabile alto un metro e mezzo, per interpretare una serie di situazioni buffe e stravaganti pensando fuori dagli schemi. Un’altra novità è Same, Same but Different, una divertente e creativa competizione a doppio senso in cui, data una situazione normale e un’altra estrema, i giocatori dovranno trovare una frase che possa essere detta in entrambi i casi.





Con il Natale alle porte, in primo piano ci saranno anche What Do You Meme? Bigger better edition, un’edizione limitata per i grandi appassionati che ripropone il Core Game con 150 didascalie e nuovi meme inediti, e What Do You Meme? Family, la versione che porta in tavola l’ironia e la spensieratezza tipici del gioco originale, ma in una veste su misura per ogni membro della famiglia. Con didascalie e immagini adatte ai bambini dagli 8 anni in su, è l’ingrediente perfetto per trasformare le serate in casa in momenti di pura gioia e risate in compagnia.





Per i giochi di punta dell’anno, invece, la campagna andrà online proprio in questi giorni e durerà per tutto il mese di ottobre. Il protagonista indiscusso è sicuramente Hitster, il gioco in grado di trasformare le serate in veri e propri party musicali grazie a un gameplay ibrido che unisce l’emozione del gioco da tavolo con la magia del digitale. I giocatori dovranno pescare una delle 300 hit degli ultimi 100 anni e cercare di collocare la canzone temporalmente prima o dopo la carta davanti a sé. Tra i giochi intramontabili di YAS!Games ci sono anche Bad Choices, un cocktail esplosivo di leggerezza e imbarazzo, creato appositamente per quelli che non hanno paura di mettersi in gioco rispondendo a domande scomode e irriverenti.





Altro classico è Kids Against Maturity, un prodotto YAS!Games che si rivolge a un target 10+ e che punta a ravvivare le serate in famiglia mescolando l’umorismo scatologico tanto amato nell’infanzia con sottili allusioni pensate appositamente per gli adulti. Focus anche sui mitici best seller YAS!GAMES, a cominciare da What Do You Meme?, diventato ormai un must have per le serate tra amici passate intorno a un tavolo a sfidarsi a colpi di meme. Non poteva mancare New Phone Who Dis? e ai suoi messaggi surreali, divertenti e imbarazzanti, con cui creare le conversazioni più assurde.



La nuova campagna marketing YAS!Games è dunque un’ulteriore conferma della leadership nel settore dei party game, tanto da rivolgersi a un target sempre più ampio che oltre ai kidult, ormai veri core gamer, adesso si rivolge anche alle famiglie e ai bambini. L’obiettivo è far divertire tutta l’Italia, per un Natale all’insegna del gioco e delle risate in buona compagnia.



Altre News per: nuovacampagnadigitalgames