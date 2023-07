Immortals of Aveum I Unpacked

In vista dell'uscita mondiale di Immortals of Aveum il mese prossimo, Ascendant Studios e EA Originals hanno pubblicato un nuovissimo trailer e un post sul blog che offrono una panoramica del mondo, delle meccaniche e degli incantesimi del gioco che lo rendono uno dei giochi più attesi dell'estate.



“Immortals of Aveum - Unpacked” è un nuovissimo trailer che approfondisce la storia e l'azione di questo nuovo avvincente gioco in cui si brandisce la magia con sigilli e incantesimi, si costruisce il proprio equipaggiamento con attrezzature e alberi delle abilità e si combatte per il popolo di Aveum contro la nazione di Rasharn.

Trailer "Gli immortali di Aveum I Unpacked".



Per saperne di più su Immortals of Aveum , visitate il nostro canale YouTube, date un'occhiata agli altri blog e prendete in considerazione l'idea di unirvi alla nostra community Discord per chiacchierare con gli altri sul gioco.

Immortals of Aveum uscirà il 22 agosto 2023. I preordini sono già aperti su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC tramite EA App, Steam ed Epic Games Store.







Altre News per: immortalsaveumunpacked