Molly Medusa: Queen of Spit arriva su PC

L'esclusiva Nintendo Molly Medusa ha ora una versione per PC





Dopo due mesi in esclusiva per Nintendo Switch, Molly Medusa: Queen of Spit approderà su Steam come gioco per PC entro la fine dell'anno. Molly Medusa è un'avventura 3D in cui tutti si trasformano in pietra. Cinque enormi templi offrono intricati passaggi interconnessi e un level design in stile Metroidvania, dove la "gravità locale" vuole che qualsiasi superficie possa fungere da pavimento.







"Abbiamo iniziato con una versione Switch" , afferma lo sviluppatore Niklas Hallin, "solo per il gusto di farlo! Lascia che il gioco inizi la sua vita su console e spostalo successivamente su PC. Nel periodo che intercorre tra i due lanci ho visto molte persone giocare, su YouTube e così via, e ho preso appunti accurati” afferma Niklas e continua: "Ecco perché la versione per PC è dotata di 'modificabilità della fotocamera', vale a dire che alcune impostazioni della fotocamera (come zoom e velocità di movimento) possono essere modificate dall'utente, tramite un piccolo file di testo nel directory del gioco. Aumentare la distanza della telecamera al 120% non è male!”





È possibile mettere il gioco in lista in questo momento su Steam . Il prezzo è fissato a $19.99 USD, con uno sconto di lancio del 15% il 6 Settembre!

Guarda il nuovo release trailer di Steam qui: https://youtu.be/mztUD8kGPrc







