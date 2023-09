Molly Medusa è ora disponibile su PC

Un classico gioco in stile retrò che piega la gravità in 3D

Molly Medusa: Queen of Spit è ora disponibile per i giocatori PC su Steam! Sviluppato unicamente da Neckbolt aka Niklas Hallin (Yono and the Celestial Elephants) e pubblicato da Burning Planet Digital, Molly Medusa ti porta nell'avventura dell'apprendista di uno scultore maledetto, con templi mistici e labirinti fisicamente impossibili.

“Mi chiamo Niklas e il mio gioco indie sviluppato in solitaria, Molly Medusa, sta finalmente arrivando su Steam. Come il mio gioco precedente (Yono and the Celestial Elephants), è un'avventura incentrata su enigmi e level design, ma questa volta è in 3D, in terza persona e tutto e tutti si trasformano in pietra! È sviluppato da me, con dungeon enigmatici, gravità distorta, boss da pietrificare e un senso di avventura e navigazione!” celebra Niklas Hallin.





Nella mitologia greca, Medusa è generalmente descritta come una donna umana con una testa piena di serpenti al posto dei capelli e occhi che trasformavano in pietra chi la guardava. Questa è la nostra Molly!

Guarda l’ultimo trailer di Molly Medusa: https://www.youtube.com/watch? v=mztUD8kGPrc

Caratteristiche del gioco:

Usa la tua Maledizione Medusa per trasformare qualsiasi cosa vivente in pietra.

Esplora enormi templi con passaggi interconnessi e un level design sbalorditivo.

Cammina sui muri! La gravità è locale e qualsiasi superficie può essere un pavimento.

Trova oggetti potenti che ti aiuteranno nel tuo viaggio. Tutti gli oggetti vengono utilizzati per puzzle, combattimenti e combattimenti contro i boss.

Naviga attraverso le Sabbie della Solitudine per scoprire segreti, tesori e potenziamenti extra.

Scegli tra due opzioni di fotocamera: classica o libera.

Caratterizzato da una colonna sonora heavy metal hard-rock di Burning Planet.

