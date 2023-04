Molly Medusa disponibile ora sul Nintendo eShop

Burning Planet Digital e Niklas Hallin sono entusiasti di annunciare che Molly Medusa: Queen of Spit, un'avventura 3D in cui tutti si trasformano in pietra, è ora disponibile sul Nintendo eShop. Il gioco può essere aggiunto alla tua Wishlist da oggi! Per celebrare questo, Burning Planet Digital ha avviato un concorso sul suo Instagram con la possibilità di vincere una console Nintendo Switch!





La protagonista Molly è l'apprendista di uno scultore imprigionato nel corpo di in una Medusa dai capelli di serpente - e così, ogni cosa vivente che si avvicina immediatamente si trasforma in una statua di pietra. Ogni cosa vivente! Nemici e amici, boss e negozianti, mostri e alleati, anche animali e piccoli insetti, si trasformano tutti in pietra. La ricerca di Molly la porta attraverso una serie di templi mistici, mentre lotta con la solitudine e l'alienazione. I nemici pietrificati accompagnano i puzzle gravitazionali e l'architettura non geometrica.

Molly Medusa: Queen of Spit uscirà il 20 aprile 2023. Guarda il trailer di Molly Medusa su YouTube: https://youtu.be/Ux-JI8L8ERQ

Altre News per: mollymedusadisponibilenintendoeshop