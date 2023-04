Molly Medusa: Queen of Spit disponibile

Oggi è il giorno in cui Molly Medusa: Queen of Spit è finalmente disponibile sul Nintendo eShop!







Burning Planet Digital è anche felice di presentare quasi 3 minuti di gameplay inedito di Molly Medusa, dove si vede una navigazione attraverso le sabbie della solitudine e l'entrata a The Tomb, uno dei templi all'interno del gioco.







Dategli un'occhiata qui: https://youtu.be/bzKIgXj6jE







Burning Planet Digital irrompe sulla scena con questo rilascio. Niklas e i compositori musicali del gioco hanno formato un editore di giochi indie con un approccio “punk-rock”. Il 27 aprile, una settimana dopo il lancio, organizzeranno una festa di rilascio a Stoccolma, in Svezia, e puoi unirti online su Instagram Live Stream!



La colonna sonora di Molly Medusa è fornita da Burning Planet. Ciò che è iniziato come Burning Planet Music nel 2015, una società di produzione musicale per i giochi, si è ora evoluto in un “Punk Game Publisher” - Burning Planet Digital. Come editore, si approcciano a un gioco indie come se fosse una band. www.burningplanet.se

