Xiaomi Redmi Note 12 partner di Red Bull Cliff Diving World Series per ispirare le persone a “Vivere di colori”

Con l'arrivo sul mercato della serie Redmi Note 12, Xiaomi ha annunciato una nuova partnership con Red Bull, questa volta focalizzata sulla tappa italiana di Red Bull Cliff Diving World Series, la nota competizione internazionale di tuffi che Polignano a Mare si prepara ad accogliere l’1 e il 2 luglio.







Dopo la recente attivazione per Red Bull Wake the City a Milano, Redmi Note 12 Series è partner ufficiale del prossimo appuntamento estivo: la splendida cittadina pugliese di Polignano a Mare fa da cornice a tuffi mozzafiato che rappresentano un intrattenimento unico e un appuntamento immancabile per molti turisti e appassionati.







“Siamo molto orgogliosi di sostenere una nuova ed entusiasmante competizione che attirerà oltre 100.000 visitatori per assistere alle performance dell'élite dei cliff diving. Redmi Note 12 Series e lo slogan 'Vividicolori' riflettono la passione di vivere ogni momento con energia ed è proprio attraverso contenuti esclusivi girati con i nostri dispositivi che vogliamo fare vivere un’esperienza autentica a tutti i nostri fan e agli appassionati di questo sport” - afferma Jia Wei, Head of Marketing of Xiaomi Western Europe.







Insieme a Red Bull, Redmi Note Series continua a sostenere gli eventi più impegnativi e i più grandi atleti, condividendo con tutti la loro ispirazione e creando momenti di grande coinvolgimento. L'evento vedrà la partecipazione di numerosi atleti, tra cui Cãtãlin Preda, tuffatore professionista di Red Bull Cliff Diving World Series e l'incredibile talento Iris Schmidbauer, pronti a tuffarsi da una piattaforma posizionata a ben 27 metri sopra la scogliera più famosa d'Italia.







Anche l'italiano Alessandro De Rose sarà presente come ambassador dell'evento Xiaomi per incontrare i fan ed esibirsi a margine della competizione. Le incredibili performance saranno accompagnate da attività in loco volte a coinvolgere community e fan, in modo che possano provare in prima persona l'emozione degli atleti, amplificate attraverso contenuti fotografici e video girati con Redmi Note 12 Series.







Vi aspettiamo a Polignano a Mare o sui canali social di Xiaomi Italia per un mare di soprese.

Per maggiori informazioni e seguire il live streaming visitare la landing page https://mi.com/it/event/2023/red-bull-cliff-diving

