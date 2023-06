GTA Online festeggia l'Independence Day

Questa settimana, ruba le scorte della gang in un nuovo evento dinamico, ottieni ricompense a stelle e strisce, guadagna GTA$ e RP doppi nelle missioni di vendita dell'hangar e altro

Sovrano occidentale (moto)

Clacson

Moschetto

Cannone pirotecnicor

Fuochi d’artificio

Fumo per gomme/paracadute

Pitture facciali e abbigliamento

Finiture per armi MK II

Tagli di capelli selezionati

Maschere

Paracadute Patriot

Zaino per paracadute USA

Acquista (se già non lo hai) il terminale operativo e il Mammoth Thruster per ricevere il Bomber Hinterland

Vendi carichi da contrabbandiere per un valore di 500.000 GTA$ entro il 12 luglio per ricevere il Cappellino LS Pounders

Completa le 6 missioni del Progetto Overthrow entro il 12 luglio per ottenere la livrea Mimetica blu e verde per il Mammoth Avenger

Completa le 3 operazioni degli LSA entro il 12 luglio per ricevere la livrea Nastro trasportatore per il V-65 Molotok

Le griglie si stanno scaldando e i fuochi d'artificio esplodono senza sosta. L'Independence Day è arrivato a Los Santos e lo spirito patriottico impazza in tutta la città.Celebra la libertà dalla tirannia con il monster truck Vapid Liberator (fuoristrada), disponibile gratuitamente da Warstock Cache & Carry. Anche le livree A stelle e strisce, Aquila, Aquila a stelle e strisce e Fighting for freedom per il Centro Operativo Mobile sono disponibili gratuitamente per tutta la settimana.SCONTI DELL'INDEPENDENCE DAYEntra nello spirito patriottico approfittando del 50% di sconto su veicoli a tema Independence Day, personalizzazioni, armi, fuochi d'artificio e altro, tra cui:Oltre a tutto questo, i giocatori possono celebrare la nascita dell'America con un aplomb esplosivo: trovando il Furgone delle armi potrai acquistare il cannone pirotecnico e il moschetto a prezzo scontato.Nuovo evento dinamico: Chi cerca trovaQuesta settimana, tieni d'occhio le gang che trasportano merci a Los Santos e interrompi le loro linee di distribuzione. Prendi possesso dei mezzi di trasporto che trovi e portali nei tuoi stabilimenti per rifornire parte delle tue scorte . Se non hai degli stabilimenti, puoi consegnare le merci in un punto di consegna per ottenere GTA$ e RP .GTA$ e RP doppi nelle missioni di vendita di ContrabbandieriUna volta ottenute abbastanza merci di contrabbando , liberatene via terra o aria tramite le missioni di vendita di Contrabbandieri della Free Trade Shipping Co. dal computer nell'hangar. Consegnando con successo il carico riceverai ricompense doppie fino al 5 luglio.Ricorda che i contrabbandieri possono parlare con Rooster nell'hangar per ottenere casse di carico pagando una certa cifra.Evento dei bonus di San Andreas MercenariesTrova e consegna merci di contrabbando tramite la Free Trade Shipping Co. per ottenere ricompense e articoli collezionabili rari nell'evento dei bonus di San Andreas Mercenaries. Completa i seguenti incarichi entro il 12 luglio per ottenere ricompense che verranno consegnate entro 10 giorni dal completamento:Ricompense per le Lotte tra businessNon lasciarti sfuggire le Lotte tra business in Freemode: oltre a fornire GTA$ e RP tripli per tutta la settimana, se riesci a trovare e a consegnare il carico potresti ottenere uno dei cappelli da birra Pißwasser, Benedict, Patriot o Supa Wet Beer, oppure la Maglietta Statua della Spensieratezza come bonus.GTA$ e RP doppi in Air Force ZeroDimostrati all'altezza della situazione in Air Force Zero e proteggi o attacca un velivolo blindato diretto alla sua destinazione per ottenere ricompense doppie.Veicolo di prova premium: Imponte Arbiter GTVai da Hao's Special Works per ottenere delle personalizzazioni o fare un giro sul veicolo di prova premium di questa settimana: una Imponte Arbiter GT (muscle car) pesantemente modificata e pronta a spaventare avversari, passeggeri e passanti.Prova a tempo HSW della settimana

Una volta che Hao avrà fatto le sue magie sotto il cofano, spingi il tuo veicolo idoneo al massimo nella Prova a tempo HSW di questa settimana: sfreccia tra Sandy Shores e La Puerta in uno sprint da nord a sud.

Karin Boor (fuoristrada) con la livrea Patriota a stelle e strisce

Truffade Z-Type (sportiva classica)

Western Sovereign (moto) con la livrea Independence Day

Annis RE-7B (supercar) con la livrea Pegaso

Vapid Bullet (supercar)

Pegassi Ignus armata (supercar) – 30% di sconto

Annis ZR350 (sportiva) – 30% di sconto

Grotti Visione (supercar) – 30% di sconto

HVY Menacer (fuoristrada) – 40% di sconto

LF-22 Starling (aereo) – 40% di sconto

FH-1 Hunter (elicottero) – 50% di sconto

Centro Operativo Mobile (e migliorie) – 50% di sconto

Autosalone Premium Deluxe MotorsportL'attenta selezione in continua evoluzione di Simeon Yetarian merita sempre un'occhiata, soprattutto quando hai la possibilità di esaminare e provare su strada i suoi bolidi prima di separarti dal tuo adorato denaro. Raggiungi l'autosalone e scopri i veicoli disponibili questa settimana:Autosalone Luxury AutosNella vetrina dell'autosalone Luxury Autos di Portola a Rockford Hills potrai osservare da vicino la Truffade Thrax (supercar) e la Grotti Visione (supercar, 30% di sconto) che brillano da dietro il vetro.Veicolo da primo premio della settimana: Vapid Dominator GTXGira la ruota fortunata nella lobby del Casinò e Resort Diamond per provare a vincere diversi premi, tra cui il primo premio di questa settimana: la Vapid Dominator GTX , una fenomenale muscle car moderna e americana quanto una bella frode fiscale.I piloti che arrivano ai primi 3 posti nelle serie di inseguimenti per due giorni consecutivi, questa settimana otterranno le chiavi della Grotti Cheetah Classic , un'adorata classica sportiva con una velocità fuori dal comune.Visita l'area di prova dell'Autoraduno di LS per fare un giro su tre classiche sportive: l' Annis ZR350 , la Invetero Coquette D10 e la Pfister Neon . Sfreccia tra le colonne, gareggia in Corse ai checkpoint casuali contro altri piloti o scopri se riesci a battere il record in una Prova a tempo.SCONTIL'officina dell'hangar ti permette di utilizzare anche l'armeria per aggiornare veilivoli e armi. Questo potenziamento fondamentale è disponibile alla Maze Bank Foreclosures con uno sconto del 50% fino al 5 luglio. Inoltre, ecco la lista completa di veicoli in sconto.Inventario e sconti del Furgone delle armiPuoi acquistare questi strumenti di distruzione da Ammu-Nation a prezzo scontato. Ecco l'inventario completo.Carabina d'ordinanza (35% di sconto) | Minigun | Up-n-Atomizer | Fabbricavedove | Empia devastatrice (35% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Mitra tattico | Cannone pirotecnico | Moschetto | Stecca da biliardo | Mine di prossimità | Bombe adesive | Granate | Giubbotto antiproiettile

Altre News per: onlinefesteggiaindependence