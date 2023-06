AEW: Fight Forever Recensione

Oggi vi parlo di AEW: Fight Forever un videogioco sportivo di wrestling sviluppato da Yuke's e pubblicato da THQ Nordic. Il gioco, basato sul wrestling professionale promozione All Elite Wrestling (AEW), debutterà il 29 giugno su Console e PC. Il gioco non vuole essere una simulazione ma un puro e semplice Arcade in stile anni '90. Dopo averlo provato a fondo, ecco la recensione per PS5.

è un titolo Arcade che rinuncia totalmente al realismo per dedicarsi alla semplicità e alla spettacolarità delle azioni. Il suo gameplay è immediato, divertente e, a tratti, frenetico; se poi si riescono a piazzare tutte le mosse giuste, può diventare veramente appagante. AEW: Fight Forever offre tre modalità di gioco principali: Esibizione, Multiplayer e modalità Carriera, ora chiamata. Nella modalità Esibizione basterà battere un campione per portargli via il titolo. Sarà anche possibile far passare una cintura femminile alla divisione maschile e viceversa. La modalità Multiplayer è invece molto scarna, dà solo la possibilità di affrontare un giocatore online e poco più. Sulla Road to Elite il giocatore potrà creare da zero il proprioo scegliere una Superstar della. Una volta iniziato, si andrà avanti tra show e PPV per un anno, seguendo la programmazione della federazione.

Ogni settimana il giocatore avrà tre turni a disposizione e dovrà svolgere allenamenti, uscire, mangiare, ecc. Queste attività hanno un effetto sulle caratteristiche delcome forza, energia, stress, ecc, quindi gestirle al meglio sarà importante. Ogni tanto si potranno affrontare match extra dove lottare per guadagnare denaro supplementare. Dopo ogni match si guadagnano dei soldi spendibili per sbloccare accessori, arene e altro. Tuttavia, se si usa un campionenon si potranno modificare le sue caratteristiche. Quando si inizia a combattere, un tutorial permetterà di prendere confidenza con i comandi base del gioco. È tutto molto semplice e basteranno pochi minuti per padroneggiare tutte le mosse. Si hanno a disposizione: i classici calci e pugni e le prese. Lottando si riempirà una barra che servirà poi a fare la mossa finale per mettereil lottatore avversario. Il gioco ha anche dei lati oscuri come la poca profondità. Molti gli elementi che avrebbero meritato più focus come ad esempio le sottomissioni o lo stato di salute dei lottatori. In generale, contenutisticamente si poteva fare sicuramente molto di più.

Tecnicamente parlando suil gioco gira abbastanza bene masiamo indietro di una generazione. Rispetto ai primi trailer, i modelli dei Wrestlers sono migliorati ma ancora la strada è lunga per arrivare ai livelli della concorrenza. I lottatori sono realizzati in modo poco curato, lesono un po' legnose e di basso livello anche l’espressione dei volti. Le entrate nei ring sono un mezzo disastro, con scene tagliate e le arene che sembrano tutte uguali. Per fortuna i caricamenti sono molto veloci e non vi sono bug odegni di nota.

AEW: Fight Forever è un gioco di Wrestling arcade con un gameplay immediato e divertente. Punta al divertimento istantaneo e ci riesce bene. Tuttavia, c'è il rovescio della medaglia. Il suo comparto tecnico è vecchio e datato ed è molto limitato nei contenuti. Sicuramente degli aggiornamenti miglioreranno il titolo in futuro, che può essere considerato come un punto di partenza per la serie. Consigliato a chi ama gli Arcade.

Voto 7/10

