AEW: Fight Forever | Exploding Barbed Wire Deathmatch Trailer

THQ Nordic GmbH e AEW hanno svelato oggi la modalità Exploding Barbed Wire Deathmatch, estremamente punitiva e spesso controversa, in AEW: Fight Forever. Sei pronto a combattere per la tua vita sul ring Fight Forever?



Previsto per il rilascio il 29 giugno su console e PC, di Fight Forever AEW ha un'atmosfera da sala giochi. AEW: Fight Forever offre ai fan la prima possibilità di eseguire mosse di wrestling viste solo nella popolarissima programmazione AEW. Il wrestling cooperativo online sta andando completamente al livello successivo con le partite Tag-Team che presentano sequenze di mosse di squadra eseguite con semplici comandi. Le modalità di gioco includono Ladder Match, Exploding Barbed Wire e Casino Battle Royale insieme a un elenco impilato di famosi lottatori AEW. I fan possono anche godere della modalità carriera, della personalizzazione del wrestler, delle arene AEW tipiche e di un buon vecchio divertimento non autorizzato.



AEW: Fight Forever è in pre-ordine digitale di (€ 59,99) "Matt Hardy" è disponibile in tutto il mondo per PS4/5, Xbox One e Series S/X e Nintendo Switch.



