AEW: FIGHT FOREVER - DATA DI USCITA

THQ Nordic GmbH e All Elite Wrestling hanno confermato oggi che porteranno l'attesissimo gioco di wrestling arcade AEW: Fight Forever su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch giovedì, 29 giugno 2023.







"Quando ho firmato per la prima volta con AEW, Tony Khan mi ha dato l'opportunità di riunire il miglior team di gioco che comprende e rispetta il wrestling professionistico, per realizzare i migliori giochi di wrestling di sempre", ha affermato Kenny Omega, vicepresidente esecutivo ed ex campione del mondo AEW e World Tag Team Champion all'AEW. “Grazie alla nostra incredibile collaborazione con Geta, YUKE's e THQ Nordic, si sta rapidamente avvicinando una nuova era del gioco di wrestling professionale. AEW: Fight Forever ha superato le mie più alte aspettative e sono fiducioso che il 29 giugno sarà un giorno importante sia per i fan del wrestling che per i giocatori. "



"Sin dal nostro annuncio iniziale, i fan di tutto il mondo hanno mostrato una passione sfrenata per il lancio di Fight Forever, e AEW ha dimostrato attraverso le nostre emozionanti trame e l'intensa azione di wrestling che le cose belle arrivano a chi sa aspettare", ha dichiarato Tony Khan, CEO, GM. e responsabile creativo di AEW. “ Con Fight Forever, Kenny e il nostro team di livello mondiale hanno trasmesso un'atmosfera autentica e nostalgica dei giochi di wrestling del passato, insieme alla creatività senza pari che AEW porta sul tavolo. Sarà bello vedere i nostri fan finalmente ottenere un gioco di wrestling per console di nuova generazione alternativo e tanto necessario il 29 giugno. AEW ha i più grandi fan del pianeta e sono entusiasta che sperimentino questo nuovo modo di impegnarsi con le nostre stelle. "



Riconosciuto per il suo approccio retrò al design, comprese le animazioni realizzate a mano e l'atmosfera arcade nostalgica, AEW: Fight Forever offre ai fan del wrestling la loro prima possibilità di eseguire mosse di wrestling viste solo nella popolarissima programmazione AEW. Il wrestling cooperativo online sta andando completamente al livello successivo con le partite Tag-Team che presentano sequenze di manovre di squadra eseguite con semplici comandi. Ti aspettano un lungo elenco dei wrestler AEW più famosi, la modalità carriera, la personalizzazione del wrestler, le arene AEW esclusive, diversi tipi di match e persino un buon vecchio divertimento non autorizzato!

