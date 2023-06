AEW: FIGHT FOREVER PRESENTA LA MODALITÀ CASINO BATTLE ROYALE

Meno di una settimana prima che All Elite Wrestling faccia il suo debutto videoludico e "Better Than You", "Two Year Vet", "Salt of the Earth" MJF vuole regalare ai fan ancora un altro motivo per preordinare AEW: Fight Forever adesso!



er chi non lo sapesse, Casino Battle Royal è un "rumble rules battle royale" modificato che include 21 lottatori. Nella modalità Casino Battle Royale di AEW: Fight Forever , "Casino" si riferisce allo speciale sistema di accesso al "mazzo di carte" utilizzato in questa partita. I lottatori sono divisi in semi: cuori, quadri, picche e fiori, con ogni gruppo composto da un numero specifico di partecipanti. Quando viene chiamata la carta di un lottatore, entrano sul ring e il loro obiettivo è eliminare i loro avversari lanciandoli oltre la corda superiore. Una volta che un lottatore viene eliminato, è fuori dalla partita e la battaglia continua finché rimane un solo lottatore.



Previsto per il rilascio il 29 giugno su console e PC, AEW: L'atmosfera nostalgica da sala giochi di Fight Forever ha già i puristi del gioco di wrestling che fantasticano sui loro finali. AEW: Fight Forever offre ai fan la prima possibilità di eseguire mosse di wrestling viste solo nella popolarissima programmazione AEW. Il wrestling cooperativo online sta andando completamente al livello successivo con le partite Tag-Team che presentano sequenze di manovre di squadra eseguite con semplici comandi. Le modalità di gioco includono Ladder Match, Exploding Barbed Wire e Casino Battle Royale insieme a un elenco impilato di famosi lottatori AEW. I fan possono anche godere della modalità carriera, della personalizzazione del wrestler, delle arene AEW tipiche e di un buon vecchio divertimento non autorizzato.



Il pre-ordine digitale di AEW: Fight Forever ($ 59,99) "Matt Hardy" è disponibile in tutto il mondo per PS4/5, Xbox One e Series S/X e Nintendo Switch.

AEW: Fight Forever Elite Edition ($ 79,99), che sarà disponibile sia per console che per PC:

Accesso anticipato (24 ore su 24/disponibile mercoledì 28 giugno - solo per console)

Aggiunte al roster di Matt Hardy e Broken Matt Hardy

Altri sei incredibili wrestler di AEW nel roster: Dax Harwood, Cash Wheeler, The Bunny, Keith Lee, HOOK e Danhausen

PIÙ quattro minigiochi ispirati ai più grandi lottatori di AEW

